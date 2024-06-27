Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:45

В Италии считают Швейцарию тяжелым соперником в 1/8 финала Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» высказался о перспективах «Скуадры адзурры» на Евро-2024.

«В команде девять футболистов выигрывали европейский титул. Это опытные ребята, способные передать ценные навыки каждому новичку.

В любой команде, когда она формируется, появляются свои лидеры, каждый берет на себя определенную роль. Я верю, что в раздевалке «адзурри» такие есть.

У нас есть все, чтобы провести отличный чемпионат Европы. Но даже Швейцария, с которой нам теперь предстоит встретиться в 1/8 финала, безусловно, очень тяжелый соперник", — сказал Риччи «СЭ».

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Португалия встретится с Грузией в матче Евро-2024 26 июня
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
12 футболистов с 40 и более голами за сборную суммарно отличились только пять раз на Евро-2024
Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира
Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»
Румыния и Словакия показали проблемы нынешнего формата Евро. Но идеального варианта все равно не существует
Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче
Журналист рассказал, как президент федерации футбола Италии помирил его со Спаллетти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче

Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости