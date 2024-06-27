Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Грузии и Испании.

В среду, 26 июня Грузия обыграла Португалию (2:0) в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы. Благодаря этому грузины заняли третье место в группе F с 4 очками и вышли в плей-офф турнира.

«Я смотрю на лица ребят, которые улыбаются, радуются и верят в себя, своих партнеров, тренера и болельщиков. Они наполнены энергией и светом. Посмотрим, что будет в игре с Испанией. Это большой экзамен. Там просто сумасшедшие ребята с сильной командной игрой. Но матч против Португалии показал, что наши футболисты умеют играть хладнокровно. Сборной надо сохранить единство. Сила именно в нем», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Сборная Грузии впервые в истории выступает в финальной стадии чемпионата Европы.