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Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия (в центре) в матче против Португалии.
Фото Reuters

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Грузии и Испании.

В среду, 26 июня Грузия обыграла Португалию (2:0) в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы. Благодаря этому грузины заняли третье место в группе F с 4 очками и вышли в плей-офф турнира.

«Я смотрю на лица ребят, которые улыбаются, радуются и верят в себя, своих партнеров, тренера и болельщиков. Они наполнены энергией и светом. Посмотрим, что будет в игре с Испанией. Это большой экзамен. Там просто сумасшедшие ребята с сильной командной игрой. Но матч против Португалии показал, что наши футболисты умеют играть хладнокровно. Сборной надо сохранить единство. Сила именно в нем», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Сборная Грузии впервые в истории выступает в финальной стадии чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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