Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче
Сборная Грузии вошла в историю, заставив сборную Португалии впервые потерять очки в турнирном матче под руководством Роберто Мартинеса.
После назначения испанца пиренейцы со стопроцентным результатом прошли отбор и обыграли чехов с турками. В товарищеских матчах неудачи все же случались — в марте со Словенией (0:2) и июне с Хорватией (1:2).
Все нетоварищеские матчи сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
23.03.2023
|
ОЧЕ
|
Лихтенштейн (д)
|
4:0
|
Криштиану Роналду-2, Жоау Канселу, Бернарду Силва
|
26.03.2023
|
ОЧЕ
|
Люксембург (г)
|
6:0
|
Криштиану Роналду-2, Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавиу, Рафаэл Леау
|
17.06.2023
|
ОЧЕ
|
Босния (д)
|
3:0
|
Бруну Фернандеш-2, Бернарду Силва
|
20.06.2023
|
ОЧЕ
|
Исландия (г)
|
1:0
|
Криштиану Роналду
|
08.09.2023
|
ОЧЕ
|
Словакия (г)
|
1:0
|
Бруну Фернандеш
|
11.09.2023
|
ОЧЕ
|
Люксембург (д)
|
9:0
|
Гонсалу Инасиу-2, Гонсалу Рамуш-2, Диогу Жота-2, Рикарду Орта, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс
|
13.10.2023
|
ОЧЕ
|
Словакия (д)
|
3:2
|
Криштиану Роналду-2, Гонсалу Рамуш — Ханцко, Лоботка
|
16.10.2023
|
ОЧЕ
|
Босния (г)
|
5:0
|
Криштиану Роналду-2, Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс
|
16.11.2023
|
ОЧЕ
|
Лихтенштейн (г)
|
2:0
|
Криштиану Роналду, Жоау Канселу
|
19.11.2023
|
ОЧЕ
|
Исландия (д)
|
2:0
|
Бруну Фернандеш, Рикарду Орта
|
18.06.2024
|
ЧЕ
|
Чехия (н)
|
2:1
|
Хранач, в свои ворота, Франсишку Консейсау — Провод
|
22.06.2024
|
ЧЕ
|
Турция (н)
|
3:0
|
Бернарду Силва, Самет Акайдын, свои ворота, Бруну Фернандеш
|
26.06.2024
|
ЧЕ
|
Грузия (н)
|
0:2
|
Кварацхелия, Микаутадзе
Итого: +12=0-1, мячи 41-5.