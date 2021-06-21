В Дании сожалеют, что россиян не пустят на матч Евро-2020
Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.
— Слышали о том, что болельщиков из России не пустят в Данию?
— Да, знаю. Мне жаль, но я не думаю, что они бы сильно повлияли на игру. В любом случае я предполагаю, что совсем без болельщиков сборная России не останется: в Копенгагене живет немало русских.
— Каспер Шмейхель в ответ на похожий вопрос сказал: «Мы должны сделать это своим преимуществом».
— Не знаю. Чем больше разнообразия на трибунах, тем лучше. Преимуществом для сборной Дании это точно не станет, ведь матч все равно пройдет в Копенгагене, и наших болельщиков будет значительно больше при любом раскладе. И вообще я считаю, что люди часто переоценивают влияние болельщиков на футболистов. Бельгия провела две встречи на выезде, в обоих случаях их фанаты были в меньшинстве, но бельгийцы дважды набрали по три очка. Хорошо играть дома, но качество команды важнее всего.
Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).
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