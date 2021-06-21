Черчесов, Дзюба и Лукаку вошли в топ обсуждаемых участников Евро

В преддверии решающего матча сборных России и Дании в группе Евро-2020 социальная сеть Одноклассники составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков и тренеров турнира.

Топ для сборной России, других команд и всех участников был определен на основе анализа публикаций и комментариев в открытом доступе с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

Топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы:

1. Станислав Черчесов

2. Артем Дзюба

3. Алексей Миранчук

4. Марио Фернандес

5. Дмитрий Баринов

6. Роман Зобнин

7. Александр Соболев

8. Далер Кузяев

9. Матвей Сафонов

10. Магомед Оздоев

При этом после первого матча России с Бельгией чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

ТОП-10 обсуждаемых зарубежных игроков во время чемпионата Европы:

1. Ромелу Лукаку (Бельгия)

2. Кристиан Эриксен (Дания)

3. Патрик Шик (Чехия)

4. Криштиану Роналду (Португалия)

5. Александр Зинченко (Украина)

6. Андрей Ярмоленко (Украина)

7. Поль Погба (Франция)

8. Роберт Левандовски (Польша)

9. Лука Модрич (Хорватия)

10. Килиан Мбаппе (Франция)

ТОП-10 обсуждаемых игроков всех сборных во время чемпионата Европы:

1. Артем Дзюба (Россия)

2. Ромелу Лукаку (Бельгия)

3. Кристиан Эриксен (Дания)

4. Патрик Шик (Чехия)

5. Криштиану Роналду (Португалия)

6. Александр Зинченко (Украина)

7. Алексей Миранчук (Россия)

8. Андрей Ярмоленко (Украина)

9. Поль Погба (Франция)

10. Марио Фернандес (Россия)