Мюллер и Хуммельс могут не сыграть против Венгрии

Участие нападающего Томаса Мюллера и защитника Матса Хуммельса в матче группового этапа Евро-2020 против Венгрии под вопросом. Оба футболиста сборной Германии испытывают проблемы с коленями, сообщает Bild.

Игрок «Баварии» из-за повреждения пропустил сегодняшнюю тренировку, а защитник дортмундской «Боруссии» надеется восстановиться к матчу с венграми, который пройдет в среду.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.