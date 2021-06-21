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Мюллер и Хуммельс могут не сыграть против Венгрии

17:05
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Участие нападающего Томаса Мюллера и защитника Матса Хуммельса в матче группового этапа Евро-2020 против Венгрии под вопросом. Оба футболиста сборной Германии испытывают проблемы с коленями, сообщает Bild.

Игрок «Баварии» из-за повреждения пропустил сегодняшнюю тренировку, а защитник дортмундской «Боруссии» надеется восстановиться к матчу с венграми, который пройдет в среду.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.

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