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В сборной Украины могут заклеить надпись «Героям слава!» на форме команды

13:27
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Николай Васильков, пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко сообщил, что команда может заклеить надпись «Героям слава!», которую обязал убрать УЕФА.

«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится», — приводит издание «Вести.ua» слова Василькова.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с комплекта формы сборной на Евро-2020 слоган «Героям слава!». По мнению организации, сочетание этого слогана с разрешенным для использования «Слава Украине» носит политическое значение.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://vesti.ua/strana/forma-budet-peredelyvatsya-v-sbornoj-ukrainy-podtverdili-trebovanie-uefa

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи