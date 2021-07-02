Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Цубер, Закария, Фройлер, Видмер, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Ферран Торрес, Мората, Сарабия.

Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.