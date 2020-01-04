Швейцария — Испания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
18:00
Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии сыграет против Испаниив в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 19.00 (мск).
Обе команды одержали сверхдраматичные победы в 1/8 финала. Испания победила хорватов в Копенгагене, где было забито восемь голов. Швейцария вместе с Францией забила шесть мячей в Бухаресте и одержала победу над чемпионами мира в серии 11-метровых.
За матчем Швейцария — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
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