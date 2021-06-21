Фернандес и Кудряшов выйдут в стартовом составе сборной России на матч Евро-2020 с Данией

Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч группы B Евро-2020 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Стартовый состав сборной России: Сафонов — Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев — Оздоев, Зобнин, Ал. Миранчук, Головин — Дзюба.

Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Стартовый состав сборной Дании: Шмейхель — Васс, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Меле — Дилэйни, Дамсгор, Хейбьерг — Юс. Поульсен, Брейтвейт.

Запасные: Лоссль, Реннов, Й. Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, М. Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, Йенсен.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — третья.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.