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Финляндия — Бельгия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции

20:45
Сборная Бельгии сыграет против Финляндии на Евро-2020. Фото AFP
Сборная Бельгии сыграет против Финляндии на Евро-2020. Фото AFP
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Сегодня, 21 июня, сборные Финляндии и Бельгии сыграют в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Бельгийцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро, а финны, на счету которых три балла, могут испортить будущее сборной России на турнире.

Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего.

Все финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

За матчем Финляндия — Бельгия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Финляндия — Бельгия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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