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Оярсабаль — о победном голе в финале Евро-2024: «Я сделал свою работу, что от меня и требовалось»

Алина Савинова
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Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победный гол в финале Евро-2024 против Англии (2:1).

Матч проходил на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Оярсабаль вышел на замену на 68-й минуте и отметился забитым мячом на 87-й.

«Я сделал свою работу, что от меня и требовалось. Мне посчастливилось принести победу. Когда ты переживаешь тяжелые времена, находиться здесь очень ценно, и если тебе еще повезло помочь команде, как получилось у меня, это замечательно. Я очень счастлив. Очень горжусь всеми, это семья, в которой все одинаково ценны, это невероятно», — приводит Marca слова футболиста.

Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Также Испания стала первой командой, которая одержала победы во всех семи матчах турнира.

Источник: Marca
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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