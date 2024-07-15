Де ла Фуэнте: «Я не могу быть более счастлив. Сборная Испании — чемпион Европы»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу команды на Евро-2024.

В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Матч проходил на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Я не могу быть более счастлив — мы настоящая команда, чемпионы Европы. Я горжусь своими игроками. Спасибо за поддержку из разных уголков Испании», — приводит пресс-служба УЕФА слова де ла Фуэнте.

Также тренер ответил на вопрос о том, что он сказал футболистам в перерыве матча.

«Ничего особенного. Просто пытался укрепить в их сознании мысль о том, кем мы являемся, это был вопрос уверенности. Они лучшие в мире. Я уже говорил это раньше, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. И мы всегда можем стать еще лучше», — добавил специалист.

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Также Испания стала первой командой, которая одержала победы во всех семи матчах турнира.