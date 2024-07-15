Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:21

Де ла Фуэнте: «Я не могу быть более счастлив. Сборная Испании — чемпион Европы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу команды на Евро-2024.

В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Матч проходил на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Я не могу быть более счастлив — мы настоящая команда, чемпионы Европы. Я горжусь своими игроками. Спасибо за поддержку из разных уголков Испании», — приводит пресс-служба УЕФА слова де ла Фуэнте.

Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!

Также тренер ответил на вопрос о том, что он сказал футболистам в перерыве матча.

«Ничего особенного. Просто пытался укрепить в их сознании мысль о том, кем мы являемся, это был вопрос уверенности. Они лучшие в мире. Я уже говорил это раньше, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. И мы всегда можем стать еще лучше», — добавил специалист.

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Также Испания стала первой командой, которая одержала победы во всех семи матчах турнира.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Испанские и английские СМИ «воюют» перед финалом Евро-2024
Плющенко заявил о решении фигуристки Трусовой вернуться в спорт
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Королевский подарок и невезучий Кейн: Испания выиграла Евро-2024
Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере
Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»
Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!
Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии
Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уильямс о победе Испании на Евро-2024: «Теперь мы идем за чемпионатом мира»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости