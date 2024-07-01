Мбаппе об игре в маске: «Абсолютный кошмар!»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожаловался на то, что ему неудобно играть в защитной маске, которую он вынужден носить из-за сломанного носа.

Форвард сломал нос в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 против Австрии (1:0).

«Поначалу я ничего не понял. Только когда увидел лицо вратаря соперника, понял, что что-то не так. Подумал, что, похоже, я поеду домой. Когда увидел свое лицо в зеркале, думал, что турнир для меня закончен.

Играть в маске — абсолютный кошмар! Мне пришлось поменять ее, потому что в прошлой все постоянно шло не так. Играть в ней сложно, потому что это ограничивает зрение, еще и скапливается пот, приходится снимать ее, чтобы он стекал. Такое чувство, как будто на мне 3D-очки и я смотрю матч из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет ощущения, что я на поле. Конечно, спасибо маскам, но я избавлюсь от них, как только смогу», — приводит RMC Sport слова Мбаппе.

В понедельник, 1 июля сборная Франции сыграет против Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.