Саньоль: «Испания была сильнее и заслужила пройти дальше»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль считает, что сборная Испании (1:4) заслуженно победила в матче 1/8 финала Евро-2024.

Французский специалист отметил, что его команда провела хороший первый тайм, отметив организованность сборной Грузии.

«Первый гол должен был быть отменен, потому что Мората был в офсайде. Я не знаю, чем занимались в комнате ВАР. Возможно, при счете 1:0 к перерыву все было бы иначе. Но Испания была сильнее и заслужила пройти дальше.

Мы выиграли свой чемпионат Европы еще до этого матча. Я надеюсь, что мы оставили о Грузии хорошее впечатление», — приводит Le Figaro слова Саньоля со ссылкой на beINSports.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.