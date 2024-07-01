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Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 1 июля

Два матча 1/8 финала Евро-2024 пройдут 1 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет в понедельник, 1 июля.
Фото AFP

Два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет в понедельник, 1 июля. В Дюссельдорфе сборная Франции встретится с Бельгией, а во Франкфурте-на-Майне Португалия сыграет против Словении.

Матчи будут транслироваться на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также обе игры покажут прямом эфире по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 30 июня

  • 19:00 (мск). Дюссельдорф («Меркур Шпиль-Арена»). Франция — Бельгия на Матч ТВ и matchtv.ru
  • 22:00 (мск). Франкфурт-на-Майне («Дойче-Банк-Парк»). Португалия — Словения на Матч ТВ и matchtv.ru

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Франция — Бельгия и Португалия — Словения.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 команда под руководством Роберто Манчини обыграла в серии пенальти в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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