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Матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия состоится в Лондоне на «Уэмбли»

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Болельщики сборной Англии на «Уэмбли». Фото Twitter
Болельщики сборной Англии на «Уэмбли». Фото Twitter
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В 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с командой Германии. Игра состоится 29 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Евгений Петров все материалы автора
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