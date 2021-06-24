Матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия состоится в Лондоне на «Уэмбли»
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В 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с командой Германии. Игра состоится 29 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 19.00 по московскому времени.
Ранее стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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