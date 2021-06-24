В 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с командой Германии. Игра состоится 29 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.