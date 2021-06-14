Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции (0:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2020. Матч состоялся в Севилье.

Обе команды упустили несколько возможностей открыть счет. У шведов в стартовом составе вышел полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, его партнер по клубу Виктор Классон вышел на замену во втором тайме, а Маркус Берг, который покинет «быков» по окончании сезона, вышел в старте и был заменен на 69-й минуте. В заявку также попал форвард «Спартака» Джордан Ларссон, но он остался в запасе.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.

Евро-2020

Группа Е

1-й тур

Испания — Швеция — 0:0

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).

Предупреждение: Лустиг, 55.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Кланчник (Словения). Беттс, Кавана (оба — Англия), Блом (Голландия).

14 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский». 10559 зрителей.