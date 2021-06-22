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Де Брейне назвал сложным матч сборной Бельгии с Финляндией на Евро

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал победу команды над Финляндией (2:0) на Евро-2020. Он был признан лучшим игроком встречи.

«Всегда приятно получить индивидуальную награду, но самое главное — как мы играем. Я стараюсь помогать команде прогрессировать, и сам тоже повышаю свой уровень. Сегодня мы многому научились. Теперь нужно готовиться к следующему матчу.

Сложный матч. Мы знали, что Финляндия будет играть компактно, и пробить ее оборону будет сложно. Но после того, как забили, понимали, что им придется идти вперед, и игра стала более открытой. Второй тайм мы провели намного лучше», — приводит слова Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/

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