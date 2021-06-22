Дания стала первой в истории Евро сборной, которая вышла в плей-офф после двух поражений
Евро-2020 — пятый крупный турнир, который проводится по нынешней схеме, при которой в плей-офф выходят первые и вторые места шести групп, а также четыре из шести третьих мест. Так играли на чемпионатах мира с 1986 по 1994 год и на прошлом чемпионате Европы.
Сборная Дании стала первой командой, которая, уступив в первых двух турах, пробилась в плей-офф, причем сразу со второго места. Непроходные третьи места в группе ранее получалось занять лишь у сборных России (в 1994-м), Турции и Албании (обе — в 2016-м).
Команды, проигрывавшие в двух первых матчах крупного турнира при нынешней системе проведения
|
Турнир
|
Сборная
|
Третий тур
|
Место в группе
|
Место среди третьих*
|
ЧМ-1986
|
Ирак
|
Мексика — 0:1
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1986
|
Канада
|
СССР — 0:2
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1986
|
Шотландия
|
Уругвай — 0:0
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1990
|
СССР
|
Камерун — 4:0
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1990
|
США
|
Австрия — 1:2
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1990
|
Швеция
|
Коста-Рика — 1:2
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1990
|
ОАЭ
|
Югославия — 1:4
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1990
|
Корея
|
Уругвай — 0:1
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1994
|
Россия
|
Камерун — 6:1
|
3-е
|
5-е
|
ЧМ-1994
|
Колумбия
|
Швейцария — 2:0
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1994
|
Греция
|
Нигерия — 0:2
|
4-е
|
-
|
ЧМ-1994
|
Марокко
|
Голландия — 1:2
|
4-е
|
-
|
ЧЕ-2016
|
Турция
|
Чехия — 2:0
|
3-е
|
5-е
|
ЧЕ-2016
|
Албания
|
Румыния — 1:0
|
3-е
|
6-е
|
ЧЕ-2016
|
Украина
|
Польша — 0:1
|
4-е
|
-
|
ЧЕ-2020
|
Турция
|
Швейцария — 1:3
|
4-е
|
-
|
ЧЕ-2020
|
Сев.Македония
|
Голландия — 0:3
|
4-е
|
-
|
ЧЕ-2020
|
Дания
|
Россия — 4:1
|
2-е
|
-
* Если команда заняла третье место.
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