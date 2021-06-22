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Дания стала первой в истории Евро сборной, которая вышла в плей-офф после двух поражений

00:37
Болельщики сборной Дании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной Дании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евро-2020 — пятый крупный турнир, который проводится по нынешней схеме, при которой в плей-офф выходят первые и вторые места шести групп, а также четыре из шести третьих мест. Так играли на чемпионатах мира с 1986 по 1994 год и на прошлом чемпионате Европы.

Сборная Дании стала первой командой, которая, уступив в первых двух турах, пробилась в плей-офф, причем сразу со второго места. Непроходные третьи места в группе ранее получалось занять лишь у сборных России (в 1994-м), Турции и Албании (обе — в 2016-м).

Команды, проигрывавшие в двух первых матчах крупного турнира при нынешней системе проведения

Турнир

Сборная

Третий тур

Место в группе

Место среди третьих*

ЧМ-1986

Ирак

Мексика — 0:1

4-е

-

ЧМ-1986

Канада

СССР — 0:2

4-е

-

ЧМ-1986

Шотландия

Уругвай — 0:0

4-е

-

ЧМ-1990

СССР

Камерун — 4:0

4-е

-

ЧМ-1990

США

Австрия — 1:2

4-е

-

ЧМ-1990

Швеция

Коста-Рика — 1:2

4-е

-

ЧМ-1990

ОАЭ

Югославия — 1:4

4-е

-

ЧМ-1990

Корея

Уругвай — 0:1

4-е

-

ЧМ-1994

Россия

Камерун — 6:1

3-е

5-е

ЧМ-1994

Колумбия

Швейцария — 2:0

4-е

-

ЧМ-1994

Греция

Нигерия — 0:2

4-е

-

ЧМ-1994

Марокко

Голландия — 1:2

4-е

-

ЧЕ-2016

Турция

Чехия — 2:0

3-е

5-е

ЧЕ-2016

Албания

Румыния — 1:0

3-е

6-е

ЧЕ-2016

Украина

Польша — 0:1

4-е

-

ЧЕ-2020

Турция

Швейцария — 1:3

4-е

-

ЧЕ-2020

Сев.Македония

Голландия — 0:3

4-е

-

ЧЕ-2020

Дания

Россия — 4:1

2-е

-

* Если команда заняла третье место.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи