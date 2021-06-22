Дания стала первой в истории Евро сборной, которая вышла в плей-офф после двух поражений

Евро-2020 — пятый крупный турнир, который проводится по нынешней схеме, при которой в плей-офф выходят первые и вторые места шести групп, а также четыре из шести третьих мест. Так играли на чемпионатах мира с 1986 по 1994 год и на прошлом чемпионате Европы.

Сборная Дании стала первой командой, которая, уступив в первых двух турах, пробилась в плей-офф, причем сразу со второго места. Непроходные третьи места в группе ранее получалось занять лишь у сборных России (в 1994-м), Турции и Албании (обе — в 2016-м).

Команды, проигрывавшие в двух первых матчах крупного турнира при нынешней системе проведения

Турнир Сборная Третий тур Место в группе Место среди третьих* ЧМ-1986 Ирак Мексика — 0:1 4-е - ЧМ-1986 Канада СССР — 0:2 4-е - ЧМ-1986 Шотландия Уругвай — 0:0 4-е - ЧМ-1990 СССР Камерун — 4:0 4-е - ЧМ-1990 США Австрия — 1:2 4-е - ЧМ-1990 Швеция Коста-Рика — 1:2 4-е - ЧМ-1990 ОАЭ Югославия — 1:4 4-е - ЧМ-1990 Корея Уругвай — 0:1 4-е - ЧМ-1994 Россия Камерун — 6:1 3-е 5-е ЧМ-1994 Колумбия Швейцария — 2:0 4-е - ЧМ-1994 Греция Нигерия — 0:2 4-е - ЧМ-1994 Марокко Голландия — 1:2 4-е - ЧЕ-2016 Турция Чехия — 2:0 3-е 5-е ЧЕ-2016 Албания Румыния — 1:0 3-е 6-е ЧЕ-2016 Украина Польша — 0:1 4-е - ЧЕ-2020 Турция Швейцария — 1:3 4-е - ЧЕ-2020 Сев.Македония Голландия — 0:3 4-е - ЧЕ-2020 Дания Россия — 4:1 2-е -

* Если команда заняла третье место.