Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией

00:41
История в Instagram Кристиана Эриксена. Фото Instagram
История в Instagram Кристиана Эриксена. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник Кристиан Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией на Евро-2020 (4:1). Датчане одержали победу и вышли в 1/8 финала турнира.

Эриксен на своей странице в Instagram разместил в историях счет матча, добавив к сообщению эмодзи флага своей страны и аплодисментов.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6737
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании
Державшего в страхе Бельгию "Рэмбо" нашли мертвым спустя месяц
Как привлечь богатство в день летнего солнцестояния 21 июня
Выживший парашютист озвучил свою версию крушения самолета в Кузбассе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи