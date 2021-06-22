Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией
00:41
Полузащитник Кристиан Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией на Евро-2020 (4:1). Датчане одержали победу и вышли в 1/8 финала турнира.
Эриксен на своей странице в Instagram разместил в историях счет матча, добавив к сообщению эмодзи флага своей страны и аплодисментов.
12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.
Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
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