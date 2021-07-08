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Червиченко: «Англию тащат в финал за уши. Чего еще ожидать от этих лицемерных чертей?»

10:44
Радость футболистов сборной Англии. Фото Reuters
Радость футболистов сборной Англии. Фото Reuters
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Харри Кейн забивает второй гол в&nbsp;ворота датчан.После левого пенальти в пользу Англии — только Forza Italia! Рабинер — о втором полуфинале Евро

«У меня еще перед матчем было опасение, что судья будет помогать Англии. Вот судья и выдумал. Англию сейчас тащат в финал за уши. Чего еще можно ожидать от этих постоянно врущих и лицемерных чертей? Когда им что-то надо, они переступают через все принципы. Они никогда не были чемпионами Европы, и победы их сборной поросли травой. Я не удивлюсь, если и итальянцев прибьют таким образом. Тактика мелкого фола, двойные трактовки — мы с этим и в финале столкнемся», — сказал Червиченко «СЭ».

В финале англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Дания

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года