Червиченко: «Англию тащат в финал за уши. Чего еще ожидать от этих лицемерных чертей?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

«У меня еще перед матчем было опасение, что судья будет помогать Англии. Вот судья и выдумал. Англию сейчас тащат в финал за уши. Чего еще можно ожидать от этих постоянно врущих и лицемерных чертей? Когда им что-то надо, они переступают через все принципы. Они никогда не были чемпионами Европы, и победы их сборной поросли травой. Я не удивлюсь, если и итальянцев прибьют таким образом. Тактика мелкого фола, двойные трактовки — мы с этим и в финале столкнемся», — сказал Червиченко «СЭ».

В финале англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.