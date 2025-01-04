Уэйн довел до последнего места очередную команду.

В последний день 2024 года, на фоне традиционного для праздничного сезона информационного затишья, появилась новость, которая даже заставила чуть взгрустнуть: Уэйн Руни ушел с поста главного тренера «Плимут Аргайл». Официальная формулировка — «по обоюдному согласию». Но в таблице чемпионшипа клуб из английского портового города занимает последнее место, так что причины для расставания очевидны.

В «Плимуте» 39-летний Руни продержался полгода, одержав всего пять побед в 25 матчах. И пока тренерская карьера выдающегося в недавнем прошлом игрока (если что, он — лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и второй — в истории сборной Англии) складывается совсем удручающе.

Четыре с небольшим года назад, в ноябре 2020-го, Руни возглавил «Дерби Каунти», за который в тот момент выступал как игрок. Получилось так себе, но это можно списать на общее бедственное состояние клуба, который имел кучу организационных и финансовых проблем и даже получил штраф в 21 очко. Но дальше было не лучше. «Ди Си Юнайтед», где Руни отработал полтора года, при нем так и не вышел в плей-офф МЛС. «Бирмингем» он в октябре 2023-го принял, когда клуб шел на шестом месте в чемпионшипе, а уже спустя пару месяцев последовало увольнение. За это время «Бирмингем» успел опуститься на 20-ю строчку. Теперь вот провал в «Плимут Аргайл»...

Ни один из клубов под руководством Уэйна не пробил отметку даже в 30% побед (лучше всего было как раз в «Дерби Каунти» — 28,2), а средний результат специалиста за карьеру — 25,3%. Довольно красноречивая статистика.

Притом что, когда Руни говорит о футболе в медиа, его рассуждения выглядят довольно здраво и интересно. Там нет ни капли эпатажной ахинеи или серой унылой банальщины, которую порой несут бывшие звезды и которую без труда может воспроизводить каждый из нас. Возможно, тренерство — это просто не его.

Уэйн Руни. Фото Global Look Press

«Это как вирус. Мне нравится продолжать быть в мире футбола. Мне нравится, когда вокруг помощники, другой персонал, вся эта атмосфера. Нравится пытаться стать лучшей версией себя. Это уже неотъемлемая часть меня», — говорил Руни осенью 2024-го в интервью YouTube-каналу The Overlap, объясняя свое желание работать тренером. Интересно, что он думает по этому поводу сейчас.

Но история Руни интересна не сама по себе — сколько было (и еще будет) выдающихся футболистов, которые затем вообще не состоялись как тренеры, хотя пытались. Но если взглянуть чуть шире, то получается занимательная картина: вот было в Англии в 2000-х золотое поколение, может, даже помощнее нынешнего, и никто из него так и не стал, по крайней мере пока, большим коучем. Да даже сколько-нибудь успешным и заметным.

Ладно, есть Стивен Джеррард, который очень здорово начал в «Рейнджерс», потом провалился в «Астон Вилле», а сейчас рубит кэш в Саудовской Аравии. Может, еще вернется, крест пока ставить рано. Перспективы Фрэнка Лэмпарда несколько туманнее, кто знает, может, удастся перезагрузиться в «Ковентри», который он принял в ноябре. Но эти двое поработали на уровне АПЛ. А вот остальные...

Хорошо, от Дэвида Бекхэма никто ничего такого и не ждал. Он работает Бекхэмом и очень в этом преуспел.

Гари Невилл — телеведущий, эксперт, колумнист. В 2016-м попробовал тренировать «Валенсию», но лучше бы этого не делал.

Джейми Каррагер — телеведущий, комментатор, эксперт.

Джон Терри — был ассистентом Дина Смита в «Астон Вилле» и «Лестере», летом 2023-го сообщалось, что легенда «Челси» вернулся в клуб и будет работать в академии.

Рио Фердинанд — телеведущий, эксперт, автор и ведущий подкаста, филантроп с собственным благотворительным фондом.

Эшли Коул — ассистировал Руни в «Дерби Каунти» и «Бирмингеме», входил в штаб Лэмпарда в «Эвертоне», помогал Ли Карсли в молодежной сборной Англии и в национальной сборной, до сих пор на контракте с футбольной ассоциацией.

Пол Скоулз — телеэксперт, в 2019-м один месяц проработал главным тренером клуба «Олдэм Атлетик», выступавшим тогда в лиге 2 (четвертый по силе дивизион).

Стив Макманаман — работал в академии «Ливерпуля», был послом УЕФА, входил в состав правления «Бирмингема».

Джо Коул — после окончания карьеры некоторое время трудился в академии «Челси».

Майкл Оуэн — погружен в мир элитных лошадей и скачек, периодически появляется на экране в роли самого себя.

Майкл Оуэн. Фото Global Look Press

Как видим, все они нашли себя после завершения карьеры, во всяком случае никто не разорился, не спился, не угодил за решетку и так далее. Но из всей плеяды активной тренерской деятельностью на более или менее высоком уровне занимается только Эшли Коул. Понятно, что если копнуть глубже, поискать среди фигур второго ряда, то найдутся еще, например, Майкл Каррик. Но вообще это удивительный феномен.

Как его можно объяснить? Версий и причин может быть множество. И если в случае с Руни мы, видимо, имеем дело с человеком, который очень боится оказаться вне атмосферы, в которой он был всю жизнь, — мяч, поле, персонал, привычный ритм и так далее, то остальные, кажется, напротив, реализовали все свои амбиции, попутно заработав очень много денег. Пробиваться наверх по новой — спасибо, но нет. У этих ребят и так все хорошо, чему, в общем, можно только порадоваться.