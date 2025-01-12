Он уже сотворил главную сенсацию АПЛ. Нуну затащит «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов?

Португалец в шестой раз стал лучшим тренером месяца.

Помните сезон АПЛ-2015/16? Тот самый, с чемпионством «Лестера». Самое сенсационное золото как минимум в английской истории даже спустя много лет никого не оставляет равнодушным. Если тщательно погрузиться в мысли о прошлом, можно вспомнить, что немногие всерьез воспринимали ход команды Клаудио Раньери плюс-минус до Нового года. Ну какие-то дерзкие выскочки идут высоко — сколько таких было? В Лигу чемпионов пробьются — уже колоссальный успех.

Кажется, что-то похожее происходит в текущем сезоне с «Ноттингемом». Не точь-в-точь, конечно, потому что о титуле речи не идет. Но на дворе середина января, а команда Нуну Эшпириту Санту делит второе место с «Арсеналом» и выдает шестиматчевую серию побед в чемпионате. Перед нами полноценный претендент на медали, пора говорить об этом вслух.

Вероятно, «Ноттингем» играет в не самый привлекательный и зрелищный футбол — сдержанный стиль приводит лишь к 13-й строчке по голам среди всех клубов АПЛ. Несмотря на это, сложно не восхищаться подобным результатам десятой по стоимости команды лиги. Феноменальный «Ливерпуль» Слота, к примеру, в чемпионате пока проиграл только ей.

Безусловно, главная заслуга в сенсационных претензиях «Форест» на пьедестал принадлежит Нуну, который был признан лучшим тренером декабря — шестая награда в карьере. По количеству призов португалец превосходит Анчелотти, Моуринью, Раньери, Пеллегрини и Почеттино, а еще один успех сравняет его с Артетой и Бенитесом. А если рассматривать дистанцию с 2018 года, когда Санту впервые стал тренером месяца, даже Гвардиола на той же отметке.

Нуну Эшпириту Санту и Каллум Хадсон-Одои. Фото Getty Images

Важно понимать, что специалист сделал сильного бойца из самого настоящего аутсайдера, которому перед стартом сезона предрекали вылет. За два года после возвращения из чемпионшипа «Ноттингем» занимал 16-е и 17-е места, едва опережая приговоренную троицу на дне. Летом в команду пришли 11 новых футболистов. Лучшим форвардом был приближающийся к пенсии Крис Вуд. Это сейчас он купается в комплиментах, а тогда больше напоминал мем. В общем, исходные позиции перспективными не казались.

Санту подтвердил статус идеального тренера для середняков. У него был прорывной «Риу Аве», симпатичный «Вулверхэмптон» и доминирующий «Аль-Иттихад», взявший трофей впервые за 14 лет. Как только подвернулась работа посолиднее, все быстро рассыпалось. В «Тоттенхэме» Нуну продержался всего четыре месяца. Не его профиль, там амбиций гораздо больше.

В любом случае португальский мастер освоил непростое дело. Неизвестно, что сложнее — добираться до вершин с грандами или вот так выстреливать с невзрачными на первый взгляд активами. Клуб 44 года не выступал в Лиге чемпионов, которую в 70-е дважды выигрывал, поэтому потенциальное и вполне реалистичное попадание в четверку будет поистине эпохальным событием.

Уверенности в положительном исходе прибавляется при взгляде на календарь «Ноттингема». 14 января в гости приедет «Ливерпуль», а потом настанет приятный отрезок, который продлится до конца февраля. И вот там придется прыгнуть выше головы — команде предстоит встретиться подряд с «Арсеналом» и «Ман Сити». Но и здесь есть плюсы: оба матча домашние, а перерыв между ними составит полторы недели. С «Челси» в последнем туре тоже бодаться дома.

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Поразительно, что букмекеры и эксперты до сих пор не верят в «Форест», а большинство прогнозов опускают команду из топ-4. В АПЛ со времен «Лестера» не было настолько громких сенсаций, тройка практически всегда содержит ожидаемые названия. То ли стремление к чему-то сказочному, то ли обаяние Нуну, то ли просто красивая история вызывает желание увидеть «Ноттингем» в Лиге чемпионов. Все в его руках.