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Он уже сотворил главную сенсацию АПЛ. Нуну затащит «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов?

Нуну Эшпириту Санту в шестой раз признан тренером месяца в АПЛ
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту.
Нуну Эшпириту Санту.
Фото Getty Images
Португалец в шестой раз стал лучшим тренером месяца.

Помните сезон АПЛ-2015/16? Тот самый, с чемпионством «Лестера». Самое сенсационное золото как минимум в английской истории даже спустя много лет никого не оставляет равнодушным. Если тщательно погрузиться в мысли о прошлом, можно вспомнить, что немногие всерьез воспринимали ход команды Клаудио Раньери плюс-минус до Нового года. Ну какие-то дерзкие выскочки идут высоко — сколько таких было? В Лигу чемпионов пробьются — уже колоссальный успех.

Кажется, что-то похожее происходит в текущем сезоне с «Ноттингемом». Не точь-в-точь, конечно, потому что о титуле речи не идет. Но на дворе середина января, а команда Нуну Эшпириту Санту делит второе место с «Арсеналом» и выдает шестиматчевую серию побед в чемпионате. Перед нами полноценный претендент на медали, пора говорить об этом вслух.

Игроки &laquo;Ноттингем Форест&raquo; Крис Вуд, Николас Домингес и&nbsp;Антони Эланга (слева направо) празднуют гол в&nbsp;матче АПЛ против &laquo;Лестера&raquo;. В АПЛ — команда-сенсация: идет в группе лидеров и пугает грандов. В чем секрет «Ноттингем Форест»

Вероятно, «Ноттингем» играет в не самый привлекательный и зрелищный футбол — сдержанный стиль приводит лишь к 13-й строчке по голам среди всех клубов АПЛ. Несмотря на это, сложно не восхищаться подобным результатам десятой по стоимости команды лиги. Феноменальный «Ливерпуль» Слота, к примеру, в чемпионате пока проиграл только ей.

Безусловно, главная заслуга в сенсационных претензиях «Форест» на пьедестал принадлежит Нуну, который был признан лучшим тренером декабря — шестая награда в карьере. По количеству призов португалец превосходит Анчелотти, Моуринью, Раньери, Пеллегрини и Почеттино, а еще один успех сравняет его с Артетой и Бенитесом. А если рассматривать дистанцию с 2018 года, когда Санту впервые стал тренером месяца, даже Гвардиола на той же отметке.

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту и футболист Каллум Хадсон-Одои.
Нуну Эшпириту Санту и Каллум Хадсон-Одои.
Фото Getty Images

Важно понимать, что специалист сделал сильного бойца из самого настоящего аутсайдера, которому перед стартом сезона предрекали вылет. За два года после возвращения из чемпионшипа «Ноттингем» занимал 16-е и 17-е места, едва опережая приговоренную троицу на дне. Летом в команду пришли 11 новых футболистов. Лучшим форвардом был приближающийся к пенсии Крис Вуд. Это сейчас он купается в комплиментах, а тогда больше напоминал мем. В общем, исходные позиции перспективными не казались.

Санту подтвердил статус идеального тренера для середняков. У него был прорывной «Риу Аве», симпатичный «Вулверхэмптон» и доминирующий «Аль-Иттихад», взявший трофей впервые за 14 лет. Как только подвернулась работа посолиднее, все быстро рассыпалось. В «Тоттенхэме» Нуну продержался всего четыре месяца. Не его профиль, там амбиций гораздо больше.

14&nbsp;сентября. &laquo;Ноттингем Форест&raquo; в&nbsp;гостях победил &laquo;Ливерпуль&raquo; (1:0) в&nbsp;4-м туре АПЛ. Шервудский лес вновь становится опасным. Колонка Казанского — о прошлом и настоящем «Ноттингем Форест»

В любом случае португальский мастер освоил непростое дело. Неизвестно, что сложнее — добираться до вершин с грандами или вот так выстреливать с невзрачными на первый взгляд активами. Клуб 44 года не выступал в Лиге чемпионов, которую в 70-е дважды выигрывал, поэтому потенциальное и вполне реалистичное попадание в четверку будет поистине эпохальным событием.

Уверенности в положительном исходе прибавляется при взгляде на календарь «Ноттингема». 14 января в гости приедет «Ливерпуль», а потом настанет приятный отрезок, который продлится до конца февраля. И вот там придется прыгнуть выше головы — команде предстоит встретиться подряд с «Арсеналом» и «Ман Сити». Но и здесь есть плюсы: оба матча домашние, а перерыв между ними составит полторы недели. С «Челси» в последнем туре тоже бодаться дома.

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту.
Фото Getty Images

Поразительно, что букмекеры и эксперты до сих пор не верят в «Форест», а большинство прогнозов опускают команду из топ-4. В АПЛ со времен «Лестера» не было настолько громких сенсаций, тройка практически всегда содержит ожидаемые названия. То ли стремление к чему-то сказочному, то ли обаяние Нуну, то ли просто красивая история вызывает желание увидеть «Ноттингем» в Лиге чемпионов. Все в его руках.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
Нуну Эшпириту Санту
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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