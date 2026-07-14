«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека Тилеманса из «Астон Виллы»
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Юри Тилеманса из «Астон Виллы», сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 29-летним бельгийцем рассчитан до июня 2031 года. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию выкупа игрока за 41 миллион евро.
Тилеманс присоединился к «Астон Вилле» 1 июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.
Ранее игрок выступал «Лестер», «Монако» и «Андерлехт».
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14
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
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16
|Нот. Форест
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|0
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|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|21.08
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|- : -
|22.08
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|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|23.08
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