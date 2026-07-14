«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека Тилеманса из «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Юри Тилеманса из «Астон Виллы», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним бельгийцем рассчитан до июня 2031 года. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию выкупа игрока за 41 миллион евро.

Тилеманс присоединился к «Астон Вилле» 1 июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.

Ранее игрок выступал «Лестер», «Монако» и «Андерлехт».