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14 июля, 20:42

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека Тилеманса из «Астон Виллы»

Сергей Ярошенко
Юри Тилеманс.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Юри Тилеманса из «Астон Виллы», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним бельгийцем рассчитан до июня 2031 года. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию выкупа игрока за 41 миллион евро.

Тилеманс присоединился к «Астон Вилле» 1 июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.

Ранее игрок выступал «Лестер», «Монако» и «Андерлехт».

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Юри Тилеманс
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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Источник: «Борнмут» близок к подписанию Антониу Силвы
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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