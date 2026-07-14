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De Telegraaf: «Ливерпуль» готов доплачивать Слоту в первый год работы со сборной Нидерландов

Алина Савинова

«Ливерпуль» не станет препятствовать Арне Слоту в назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов и готов частично компенсировать его зарплату в первый сезон работы с национальной командой, сообщает De Telegraaf.

После увольнения из мерсисайдского клуба по окончании сезона-2025/26 47-летний специалист имеет право на компенсацию в размере более 10 миллионов евро — за оставшийся год по трехлетнему контракту. Общая сумма, которую Слот получит от «Ливерпуля», составит около 30 миллионов.

Таким образом, доплачивая нидерландцу определенную сумму в первый сезон работы с «Оранжевыми», английский клуб может сэкономить несколько миллионов. Если же Слот в следующем сезоне останется без работы, то получит от «Ливерпуля» неустойку полностью.

Ранее Nos Sport сообщал, что Слот станет новым главным тренером сборной Нидерландов вместо Роналда Кумана.

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ФК Ливерпуль
Арне Слот
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
7
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
8
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
9
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
14
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
15
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
16
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
17
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-9 5
18
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
19
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
20
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
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38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси 0 : 2
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль 1 : 2
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити 1 : 0
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич 3 : 2
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла 0 : 1
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд 2 : 0
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас 5 : 0
18.10 16:00 Лидс – МЮ 1 : 1
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал 0 : 1
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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