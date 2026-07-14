De Telegraaf: «Ливерпуль» готов доплачивать Слоту в первый год работы со сборной Нидерландов

«Ливерпуль» не станет препятствовать Арне Слоту в назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов и готов частично компенсировать его зарплату в первый сезон работы с национальной командой, сообщает De Telegraaf.

После увольнения из мерсисайдского клуба по окончании сезона-2025/26 47-летний специалист имеет право на компенсацию в размере более 10 миллионов евро — за оставшийся год по трехлетнему контракту. Общая сумма, которую Слот получит от «Ливерпуля», составит около 30 миллионов.

Таким образом, доплачивая нидерландцу определенную сумму в первый сезон работы с «Оранжевыми», английский клуб может сэкономить несколько миллионов. Если же Слот в следующем сезоне останется без работы, то получит от «Ливерпуля» неустойку полностью.

Ранее Nos Sport сообщал, что Слот станет новым главным тренером сборной Нидерландов вместо Роналда Кумана.