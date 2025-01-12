Выдающийся матч вратаря «МЮ». Благодаря Байындыру выбили «Арсенал» из Кубка Англии
Матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англии был не просто самой достойной вывеской на этом этапе (уж простите «Аккрингтон», «Солфорд» и «Тамуот»), но и, пожалуй, самой интригующей встречей из всех состоявшихся до сих пор вообще.
Судите сами — ни «канониры», ни «дьяволы» ни на какие другие внутренние трофеи в этом сезоне на данный момент уже всерьез не претендовали. АПЛ? Не смешите. Кубок лиги? «МЮ» оттуда вылетел, а «Арсенал» находился на полпути, проиграв «Ньюкаслу» в первом матче полуфинала со счетом 0:2. Вот и получилось, что матч жизни «МЮ» и «Арсенала», позволявший победителю побороться хотя бы за что-то внутри страны, пришелся уже на начало января. И как тут обойтись без драмы в очном матче?
Жезуса унесли на носилках
Впрочем, начало первого тайма ни на какую драму не намекало. Хозяева поля дежурно забрали владение, и так же дежурно не конвертировали его во что-то сносное — все было так плохо, что «канониры» даже не нанесли ни одного удара в створ за 45 минут. Вернее, нанесли — Габриэл Мартинелли даже забил на 18-й минуте, но гол отменили из-за офсайда.
«Красные дьяволы» выглядели не сильно лучше — в отличие от лондонцев, у них не было владения, давления и даже отмененного гола. Да, случилась пара ударов в створ, но вряд ли болельщиков это сильно порадовало.
Ближе к концу тайма игра начала разогреваться. Точнее, ее настроение. На 39-й минуте яркий момент выдали Габи Жезус и Бруну Фернандеш — первый неудачно пошел в отбор, получил на вид очень неприятную травму и покинул поле на носилках, уступив место на фланге Стерлингу. А второй так ожесточенно требовал наказать бразильца (откровенно говоря, и правда нарушившего правила), что аж метнул слетевшую бутсу в газон. За что получил желтую карточку — юбилейную, 50-ю в футболке «МЮ». Так много предупреждений за последние пять лет не получал ни один игрок в АПЛ.
Пытка «Арсеналом»
Второй тайм получился намного веселее первого, да и стартовал куда бодрее. Уже на 52-й минуте манкунианцы показали владевшим преимуществом весь первый тайм «канонирам», как надо забивать — убежали в контратаку три в два, и Фернандеш отличился с передачи Гарначо. Какое совпадение, но гол для португальца тоже стал приметным — Бруну обошел по количеству мячей за «МЮ» (86) самого Дэвида Бэкхема (85)! Ну и вывел свою команду вперед в непростой отрезок.
На этом веселье второго тайма только началось. На 61-й минуте вторую желтую карточку за подкат (кстати, первую он схлопотал за 10 минут до, и тоже за подкат) получил Диогу Далот и покинул поле, оставив команду в меньшинстве. Этим он одновременно приговорил одноклубников к страданиям — «Арсенал» и до этого владел инициативой, а тут прибрал ее окончательно.
Команда Артеты быстро воспользовалась преимуществом — всего через две минуты Габриэл Магальяес сравнял счет. А еще через девять «канониры» заработали пенальти, но тут на первый план вышел будущий герой матча — вратарь «МЮ» Алтай Байындыр, подменявший в основе Андре Онана.
Гюле-гюле
Для начала немного о Байындыре — турок в этом сезоне (как и в прошлом, собственно говоря) плотно сидит под Онана. Но, в отличие от розыгрыша-2023/24, сейчас ему постепенно начали доверять — пусть только в Кубках.
Матч с «Арсеналом» стал для него только четвертым (!) в составе «МЮ». Зато самым статусным: встречи Кубка лиги с «Барнсли», «Лестером» и «Тоттенхэмом» ни в какое сравнение не идут.
В первом тайме у Байындыра толком не было работы — «канониры» попали в створ только один раз, и то без особой опасности. А вот во втором все пошло иначе, а в особенности после удаления. Тут пришлось включаться и спасать.
Вернемся в 72-ю минуту, когда после фола Магуйара на Хаверце к мячу подошел Эдегор. Не лучший момент, чтобы проявить себя для вратаря — у норвежца до встречи с Алтаем было 24/24 голов с пенальти во всех турнирах. Но турецкий голкипер вряд ли об этом думал, поэтому удар в левый от себя угол с легкостью потащил.
Еще через несколько минут Алтай вновь взял «мертвый» мяч — пусть и не пенальти, но удар под перекладину от Райса. И потом турок еще несколько раз спасал, в том числе в добавленное время.
Благодаря Байындыру «МЮ» натурально дотерпел до экстратаймов. Но там терпеть надо было не меньше — и вновь голкипер «дьяволов» тащил все, что летело к нему в ворота.
Но главный сейв Алтай приберег на серию пенальти, куда всеми силами дотащил свою команду. Турок взял второй удар «Арсенала» в серии — оплошал Хаверц, которого явно теперь затравят болельщики лондонцев. Учитывая, что в конце второго тайма Кай не попал в пустые с пары метров...
Манкунианцы же уверенно сделали 5/5 и прошли в следующий этап. Байындыр выглядел счастливее всех: кричал трибунам «гюле-гюле» («счастливо!») по-турецки.
«МЮ» обретает характер — вытерпели во втором матче подряд с топ-клубом. Вряд ли об умении терпеть мечтали болельщики, но такие уж времена. А в этот вечер у манкунианских фанатов есть редкий отличный повод отпраздновать. В следующем туре «Юнайдет» сыграет с «Лестером».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5