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Выдающийся матч вратаря «МЮ». Благодаря Байындыру выбили «Арсенал» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Артем Белинин
Корреспондент
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Алтай Байындыр.
Фото Reuters
Кубковый триллер.
Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Манчестер Юнайтед

Матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англии был не просто самой достойной вывеской на этом этапе (уж простите «Аккрингтон», «Солфорд» и «Тамуот»), но и, пожалуй, самой интригующей встречей из всех состоявшихся до сих пор вообще.

Судите сами — ни «канониры», ни «дьяволы» ни на какие другие внутренние трофеи в этом сезоне на данный момент уже всерьез не претендовали. АПЛ? Не смешите. Кубок лиги? «МЮ» оттуда вылетел, а «Арсенал» находился на полпути, проиграв «Ньюкаслу» в первом матче полуфинала со счетом 0:2. Вот и получилось, что матч жизни «МЮ» и «Арсенала», позволявший победителю побороться хотя бы за что-то внутри страны, пришелся уже на начало января. И как тут обойтись без драмы в очном матче?

Жезуса унесли на носилках

Впрочем, начало первого тайма ни на какую драму не намекало. Хозяева поля дежурно забрали владение, и так же дежурно не конвертировали его во что-то сносное — все было так плохо, что «канониры» даже не нанесли ни одного удара в створ за 45 минут. Вернее, нанесли — Габриэл Мартинелли даже забил на 18-й минуте, но гол отменили из-за офсайда.

«Красные дьяволы» выглядели не сильно лучше — в отличие от лондонцев, у них не было владения, давления и даже отмененного гола. Да, случилась пара ударов в створ, но вряд ли болельщиков это сильно порадовало.

Ближе к концу тайма игра начала разогреваться. Точнее, ее настроение. На 39-й минуте яркий момент выдали Габи Жезус и Бруну Фернандеш — первый неудачно пошел в отбор, получил на вид очень неприятную травму и покинул поле на носилках, уступив место на фланге Стерлингу. А второй так ожесточенно требовал наказать бразильца (откровенно говоря, и правда нарушившего правила), что аж метнул слетевшую бутсу в газон. За что получил желтую карточку — юбилейную, 50-ю в футболке «МЮ». Так много предупреждений за последние пять лет не получал ни один игрок в АПЛ.

Габриэл Жезус.
Фото Reuters

Пытка «Арсеналом»

Второй тайм получился намного веселее первого, да и стартовал куда бодрее. Уже на 52-й минуте манкунианцы показали владевшим преимуществом весь первый тайм «канонирам», как надо забивать — убежали в контратаку три в два, и Фернандеш отличился с передачи Гарначо. Какое совпадение, но гол для португальца тоже стал приметным — Бруну обошел по количеству мячей за «МЮ» (86) самого Дэвида Бэкхема (85)! Ну и вывел свою команду вперед в непростой отрезок.

На этом веселье второго тайма только началось. На 61-й минуте вторую желтую карточку за подкат (кстати, первую он схлопотал за 10 минут до, и тоже за подкат) получил Диогу Далот и покинул поле, оставив команду в меньшинстве. Этим он одновременно приговорил одноклубников к страданиям — «Арсенал» и до этого владел инициативой, а тут прибрал ее окончательно.

Команда Артеты быстро воспользовалась преимуществом — всего через две минуты Габриэл Магальяес сравнял счет. А еще через девять «канониры» заработали пенальти, но тут на первый план вышел будущий герой матча — вратарь «МЮ» Алтай Байындыр, подменявший в основе Андре Онана.

Фото Reuters

Гюле-гюле

Для начала немного о Байындыре — турок в этом сезоне (как и в прошлом, собственно говоря) плотно сидит под Онана. Но, в отличие от розыгрыша-2023/24, сейчас ему постепенно начали доверять — пусть только в Кубках.

Матч с «Арсеналом» стал для него только четвертым (!) в составе «МЮ». Зато самым статусным: встречи Кубка лиги с «Барнсли», «Лестером» и «Тоттенхэмом» ни в какое сравнение не идут.

В первом тайме у Байындыра толком не было работы — «канониры» попали в створ только один раз, и то без особой опасности. А вот во втором все пошло иначе, а в особенности после удаления. Тут пришлось включаться и спасать.

Вернемся в 72-ю минуту, когда после фола Магуйара на Хаверце к мячу подошел Эдегор. Не лучший момент, чтобы проявить себя для вратаря — у норвежца до встречи с Алтаем было 24/24 голов с пенальти во всех турнирах. Но турецкий голкипер вряд ли об этом думал, поэтому удар в левый от себя угол с легкостью потащил.

Еще через несколько минут Алтай вновь взял «мертвый» мяч — пусть и не пенальти, но удар под перекладину от Райса. И потом турок еще несколько раз спасал, в том числе в добавленное время.

Благодаря Байындыру «МЮ» натурально дотерпел до экстратаймов. Но там терпеть надо было не меньше — и вновь голкипер «дьяволов» тащил все, что летело к нему в ворота.

Но главный сейв Алтай приберег на серию пенальти, куда всеми силами дотащил свою команду. Турок взял второй удар «Арсенала» в серии — оплошал Хаверц, которого явно теперь затравят болельщики лондонцев. Учитывая, что в конце второго тайма Кай не попал в пустые с пары метров...

Манкунианцы же уверенно сделали 5/5 и прошли в следующий этап. Байындыр выглядел счастливее всех: кричал трибунам «гюле-гюле» («счастливо!») по-турецки.

«МЮ» обретает характер — вытерпели во втором матче подряд с топ-клубом. Вряд ли об умении терпеть мечтали болельщики, но такие уж времена. А в этот вечер у манкунианских фанатов есть редкий отличный повод отпраздновать. В следующем туре «Юнайдет» сыграет с «Лестером».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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