Движение луддитов, Робин Гуд, незаконная перевозка наркотиков и бывший вратарь «Динамо». Как это связано с сенсационной победой «Ноттингема» над «Ливерпулем» (1:0)? Объясняет Денис Казанский.

«Такого не может быть, потому что в последний раз, когда было, «Битлз» еще не распались» — болельщики «Ноттингем Форест» в эти выходные поехали в Ливерпуль на экскурсию по местам славы Джона, Пола, Ринго и Джорджа. А заодно на стадион. Поприсутствовать.

В победу «лесников» на «Энфилде» не верилось. «Ливерпуль» Арне Слота выиграл три матча подряд, не пропустив ни одного мяча. Футбольный расклад на молекулы «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» только добавлял уверенности в классе нового «Ливерпуля».

«Не проиграть бы крупно, уже хорошо» — трезвые мысли гостевого сектора.

После игры сектор рыдал. От счастья. Почти никто из этих болельщиков такого никогда не видел. Потому что большинства просто не было на свете. «Ноттингем» победил «Ливерпуль». На «Энфилде». Впервые за 55 лет.

Клуб с большой европейской историей последние десятилетия этой историей только и жил. Два Кубка европейских чемпионов (да еще и подряд), Суперкубок УЕФА, чемпионство в Англии — конец 70-х прошлого века был вершиной успеха гениального тренера Брайана Клафа. С провинциальной командой он достиг абсолютного показателя.

Поводом для гордости был еще и сам факт появления клуба на свет. Точнее, время. «Ноттингем» — один из старейших на планете. В царской России четыре года как отменили крепостное право, а «Форест» уже собрался на свой первый матч. 1865 год.

Футболисты были одеты в красное, в «красные рубашки» Гарибальди — отличительная черта одной из главных политических звезд середины XIX века. Итальянец Джузеппе Гарибальди тогда был символом борьбы за свои права. Для рабочих Ноттингема он был кумиром. Они и сами стояли у истоков движения луддитов, ломая станки и протестуя против промышленной революции. Идеи социальной справедливости Гарибальди им были близки.

Футбольный стадион в Ноттингеме устроили рядом с легендарным Шервудским лесом, где когда-то промышлял мифический персонаж в капюшоне по имени Робин. Мир его знает как Робина Гуда. От места игры и появилось название клуба: «форест» в переводе с английского — «лес».

Болельщики «Ноттингем Форест». Фото Reuters

Кстати, через несколько лет рабочие Ноттингема поделились своими красными комплектами футбольной формы имени Гарибальди с коллегами из Лондона. В столице Англии на артиллерийском заводе только-только появилась секция, которую назвали... «Арсенал».

Об истории в Ноттингеме всегда рассказывали увлеченно, стараясь не замечать настоящего. Клуб вылетал из высшего дивизиона, чудом сохранил профессиональный статус, в него пришли деньги из Катара, и, наконец, «Форест» приобрел владелец «заводов, газет, пароходов», а заодно и... греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис.

Он рассказал, что учился в Англии во времена успехов «Ноттингема» и всегда мечтал быть его частью. Потому и купил. Сразу объявил, что построит новый стадион, а команда выйдет в еврокубки. «Куда же мы попали?» — сокрушались болельщики. Маринакис жил в скандалах: его корабли подозревали в незаконной перевозке наркотиков (не доказано), в Греции шли процессы о договорных матчах, в которых ключевой фигурой был как раз он (оправдан)...

В свободное от греческих скандалов время Маринакис занимался английским футболом. Два года назад «Ноттингем» после 20 лет отсутствия вернулся в премьер-лигу. Менял детали. Например, попытался внушить болельщикам, что ничьей, как было раньше, радоваться нельзя. Ценна исключительно победа. Небольшой штрих — музыку на стадионе в Ноттингеме включают только после выигрышного матча. В иных случаях все расходятся в тишине.

Чтобы соответствовать новому уровню, хозяин «Фореста» купил целый пароход футболистов (очень похоже на стратегию «Челси»). Тренер Стив Купер видел новые лица на тренировках и только так узнавал об изменениях в своей команде. Ничего хорошего получиться не могло — Купера уволили в декабре.

«Ноттингем» лишали очков за нарушения финансового регламента, клуб два сезона подряд болтался на вылете, но остался. Спасение утопающих — дело рук... вратаря московского «Динамо», тренера Нуну Эшпириту Санту.

Нуну Эшпириту Санту. Фото Reuters

В середине нулевых он приехал в Москву с Манише, Коштиньей и Дерлеем. Поработал с Семиным, сыграл 12 матчей, пропустил четыре в Перми от «Амкара» и уехал домой. Он стал строить карьеру тренера. В Англии Нуну настолько здорово тренировал скромный «Вулверхэмптон», что его пригласил «Тоттенхэм». В топ-клубе у португальца не получилось ничего, он продержался три месяца. Чтобы развеяться после разочарования, Нуну пару лет поработал в Саудовской Аравии (взял чемпионат и Суперкубок с «Аль-Иттихадом») и вернулся в Англию.

В «Лесу» он провел спокойное лето. По меркам «Ноттингема». Всего 11 новых игроков. Но в отличие от прошлых кампаний «Форест» искал усиление конкретных позиций, а не полностью новую команду. Появилось как проверенное качество (центральный защитник сборной Сербии Никола Миленкович, мастер стандартов Джеймс Уорд-Праус), так и интригующее будущее (немец Эрик Морейра — чемпион Европы и мира среди 17-летних).

Нуну сбалансировал состав и настроил атаку. До игры на «Энфилде» «Ноттингем» лидировал в Англии по количеству ударов в сторону ворот (53) и ударов в створ (21). Конвертировать это в качество пока не удалось — всего три забитых мяча в трех матчах, но пять набранных очков. В Ливерпуле был совсем другой футбол. До перерыва «Форест» ни разу не пробил по воротам. Он сосредоточился на другом.

«Лесники» расставили капканы в центре поля. На флангах все было очень плотно, Салаху не прорваться, семь отборов защитника Морено — лучший показатель игры. После перерыва «Ноттингем», сделав замены, добавил скорости на флангах, и свежие ноги Эланги с Хадсоном-Одои гол и сделали. «Ливерпуль» пропустил впервые в сезоне. «Ливерпуль» штурмовал. Но до феерических спасений так и не дошло. «Энфилд» увидел от своих парней самый низкий показатель ожидаемых голов за последний год.

Каллум Хадсон-Одои забил единственный гол в ворота «Ливерпуля». Фото Reuters

А «Форест» — историческую победу и седьмое место на старте пока беспроигрышного чемпионата.

Для Маринакиса этот успех стал знаковым. В прошлом сезоне он увидел, как «Ноттингем» дома обыгрывает «Арсенал» и вмешивается в гонку чемпионов. Сейчас все уверены, что слова «мы большой клуб и будем вести себя на поле как большой клуб» — уже не греческая бравада.

«Форесту» в этом сезоне вполне по силам заняться современностью, а не только жить воспоминаниями.