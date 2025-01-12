«Попросил поиграть за границей». Кайл Уокер может покинуть «Сити» уже в январе — Пеп подтвердил
«Манчестер Сити» разгромил «Солфорд Сити» в третьем раунде Кубка лиги со счетом 8:0, но настроение у «горожан» явно не праздничное. Тренер команды Пеп Гвардиола в послематчевом интервью заявил, что уже в январе Манчестер может покинуть капитан и местная легенда — 34-летний Кайл Уокер.
Защитник хочет на пенсию
Несмотря на то что в матче с «Солфордом» играли преимущественно дублеры, Уокер (в последнее время он тоже относится к этой категории) в стартовый состав не попал. Это вызвало логичные вопросы у журналистов. Однако вместо стандартного ответа о травме или плохой форме Пеп признался: «Нелегко говорить об этом, но два дня назад Кайл попросил рассмотреть возможность дать ему поиграть за границей. Он хотел бы уехать в другую страну и провести там последние годы карьеры, у него на это много причин. Его мысли уже не здесь. Я предпочитаю играть с теми, чей разум сосредоточен на команде», — цитирует Гвардиолу ESPN.
При этом тренер не уверен, что Уокер действительно покинет команду: «Он пошел в клуб, обратился к Чики (Бегиристайну, спортивному директору «Сити». — Прим. «СЭ»), со мной он не говорил. Кайл попросил изучить ситуацию. Это не значит, что он обязательно уйдет. Уокер сказал, что хочет разобраться в своих мыслях и чувствах. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше», — добавил Пеп.
Гвардиола, судя по всему, не в обиде — отметил вклад Кайла в успехи команды: «Трудно представить, чего бы мы добились без него. Даже невозможно. Я глубоко уважаю его и благодарен ему за долгие годы в клубе. С первого же его сезона мы начали выигрывать, выигрывать, выигрывать. Он был важен и для сборной, и для нашей команды», — заявил испанец.
Какие варианты?
В 34 года у английского латераля не так много вариантов. Логичным вариантом кажется Саудовская Аравия. И это не беспочвенные слухи: шейхи интересовались Уокером почти в каждом из последних трансферных окон.
Зима-2024/25 тоже не стала исключением — в начале января The Sun сообщал об интересен со стороны «Аль-Ахли», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Возможная зарплата тоже была озвучена — по слухам, Уокер может претендовать на 400 тысяч фунтов в неделю.
Забавно, что на фоне слухов о переезде защитника в Саудовскую Аравию его жена передумала подавать на развод. Напомним, Энни Килнер, супруга Уокера, в начале 2024 года поймала Уокера на измене и выгнала его из дома. Правда, на католическое Рождество пара все же помирилась — по данным таблоидов, ради детей. Теперь появилась версия о том, что будущий выгодный контракт на Ближнем Востоке также сыграл роль в их примирении.
Уокер перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Тоттенхэма» за 50 миллионов евро. С тех пор англичанин провел за «горожан» больше 300 матчей, шесть раз выиграл АПЛ, два раза — Кубок Англии и однажды становился победителем Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5