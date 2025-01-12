Легенда уходит.

«Манчестер Сити» разгромил «Солфорд Сити» в третьем раунде Кубка лиги со счетом 8:0, но настроение у «горожан» явно не праздничное. Тренер команды Пеп Гвардиола в послематчевом интервью заявил, что уже в январе Манчестер может покинуть капитан и местная легенда — 34-летний Кайл Уокер.

Защитник хочет на пенсию

Несмотря на то что в матче с «Солфордом» играли преимущественно дублеры, Уокер (в последнее время он тоже относится к этой категории) в стартовый состав не попал. Это вызвало логичные вопросы у журналистов. Однако вместо стандартного ответа о травме или плохой форме Пеп признался: «Нелегко говорить об этом, но два дня назад Кайл попросил рассмотреть возможность дать ему поиграть за границей. Он хотел бы уехать в другую страну и провести там последние годы карьеры, у него на это много причин. Его мысли уже не здесь. Я предпочитаю играть с теми, чей разум сосредоточен на команде», — цитирует Гвардиолу ESPN.

При этом тренер не уверен, что Уокер действительно покинет команду: «Он пошел в клуб, обратился к Чики (Бегиристайну, спортивному директору «Сити». — Прим. «СЭ»), со мной он не говорил. Кайл попросил изучить ситуацию. Это не значит, что он обязательно уйдет. Уокер сказал, что хочет разобраться в своих мыслях и чувствах. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше», — добавил Пеп.

Гвардиола, судя по всему, не в обиде — отметил вклад Кайла в успехи команды: «Трудно представить, чего бы мы добились без него. Даже невозможно. Я глубоко уважаю его и благодарен ему за долгие годы в клубе. С первого же его сезона мы начали выигрывать, выигрывать, выигрывать. Он был важен и для сборной, и для нашей команды», — заявил испанец.

Кайл Уокер. Фото AFP

Какие варианты?

В 34 года у английского латераля не так много вариантов. Логичным вариантом кажется Саудовская Аравия. И это не беспочвенные слухи: шейхи интересовались Уокером почти в каждом из последних трансферных окон.

Зима-2024/25 тоже не стала исключением — в начале января The Sun сообщал об интересен со стороны «Аль-Ахли», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Возможная зарплата тоже была озвучена — по слухам, Уокер может претендовать на 400 тысяч фунтов в неделю.

Забавно, что на фоне слухов о переезде защитника в Саудовскую Аравию его жена передумала подавать на развод. Напомним, Энни Килнер, супруга Уокера, в начале 2024 года поймала Уокера на измене и выгнала его из дома. Правда, на католическое Рождество пара все же помирилась — по данным таблоидов, ради детей. Теперь появилась версия о том, что будущий выгодный контракт на Ближнем Востоке также сыграл роль в их примирении.

Уокер перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Тоттенхэма» за 50 миллионов евро. С тех пор англичанин провел за «горожан» больше 300 матчей, шесть раз выиграл АПЛ, два раза — Кубок Англии и однажды становился победителем Лиги чемпионов.