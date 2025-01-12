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«Попросил поиграть за границей». Кайл Уокер может покинуть «Сити» уже в январе — Пеп подтвердил

Кайл Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его в другой клуб
Артем Белинин
Корреспондент
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Кайл Уокер.
Фото Global Look Press
Легенда уходит.

«Манчестер Сити» разгромил «Солфорд Сити» в третьем раунде Кубка лиги со счетом 8:0, но настроение у «горожан» явно не праздничное. Тренер команды Пеп Гвардиола в послематчевом интервью заявил, что уже в январе Манчестер может покинуть капитан и местная легенда — 34-летний Кайл Уокер.

Защитник хочет на пенсию

Несмотря на то что в матче с «Солфордом» играли преимущественно дублеры, Уокер (в последнее время он тоже относится к этой категории) в стартовый состав не попал. Это вызвало логичные вопросы у журналистов. Однако вместо стандартного ответа о травме или плохой форме Пеп признался: «Нелегко говорить об этом, но два дня назад Кайл попросил рассмотреть возможность дать ему поиграть за границей. Он хотел бы уехать в другую страну и провести там последние годы карьеры, у него на это много причин. Его мысли уже не здесь. Я предпочитаю играть с теми, чей разум сосредоточен на команде», — цитирует Гвардиолу ESPN.

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При этом тренер не уверен, что Уокер действительно покинет команду: «Он пошел в клуб, обратился к Чики (Бегиристайну, спортивному директору «Сити». — Прим. «СЭ»), со мной он не говорил. Кайл попросил изучить ситуацию. Это не значит, что он обязательно уйдет. Уокер сказал, что хочет разобраться в своих мыслях и чувствах. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше», — добавил Пеп.

Гвардиола, судя по всему, не в обиде — отметил вклад Кайла в успехи команды: «Трудно представить, чего бы мы добились без него. Даже невозможно. Я глубоко уважаю его и благодарен ему за долгие годы в клубе. С первого же его сезона мы начали выигрывать, выигрывать, выигрывать. Он был важен и для сборной, и для нашей команды», — заявил испанец.

Кайл Уокер.
Фото AFP

Какие варианты?

В 34 года у английского латераля не так много вариантов. Логичным вариантом кажется Саудовская Аравия. И это не беспочвенные слухи: шейхи интересовались Уокером почти в каждом из последних трансферных окон.

Зима-2024/25 тоже не стала исключением — в начале января The Sun сообщал об интересен со стороны «Аль-Ахли», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Возможная зарплата тоже была озвучена — по слухам, Уокер может претендовать на 400 тысяч фунтов в неделю.

Забавно, что на фоне слухов о переезде защитника в Саудовскую Аравию его жена передумала подавать на развод. Напомним, Энни Килнер, супруга Уокера, в начале 2024 года поймала Уокера на измене и выгнала его из дома. Правда, на католическое Рождество пара все же помирилась — по данным таблоидов, ради детей. Теперь появилась версия о том, что будущий выгодный контракт на Ближнем Востоке также сыграл роль в их примирении.

Уокер перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Тоттенхэма» за 50 миллионов евро. С тех пор англичанин провел за «горожан» больше 300 матчей, шесть раз выиграл АПЛ, два раза — Кубок Англии и однажды становился победителем Лиги чемпионов.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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