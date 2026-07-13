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13 июля, 07:40

Романо: «Брайтон» получит от «Парижа» 20 миллионов евро за Копполу

Павел Лопатко

Все формальности по переходу защитника Диего Копполы из «Брайтона» в «Париж» были улажены четыре дня назад, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера 22-летнего итальянца составит 20 миллионов евро.

С января 2026 года Коппола играл за «Париж» на правах аренды. В 14 матчах он отметился 1 результативной передачей. Также у него 8 матчей за «Брайтон» в начале сезона-2025/26.

Контракт Копполы с английским клубом действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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