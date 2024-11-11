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Сегодня, 17:00

В АПЛ — команда-сенсация: идет в группе лидеров и пугает грандов. В чем секрет «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Игроки «Ноттингем Форест» Крис Вуд, Николас Домингес и Антони Эланга (слева направо) празднуют гол в матче АПЛ против «Лестера»
Игроки «Ноттингем Форест» Крис Вуд, Николас Домингес и Антони Эланга (слева направо) празднуют гол в матче АПЛ против «Лестера».
Фото Reuters
Единственный клуб, с которым не справился «Ливерпуль».

Видели таблицу АПЛ? Там много удивительного. «Манчестер Сити» отпустил «Ливерпуль» на пять баллов, «Тоттенхэм» идет вторым по разнице голов, но занимает 10-е место, 13-я строчка «МЮ» тоже поражает в любых обстоятельствах. Мощные сюрпризы, да? А главное все равно не это.

Самой большой сенсацией стал «Ноттингем Форест», который располагается в группе лидеров — пятые по дополнительным показателям, а очков — наравне с «Челси» и «Арсеналом» из топ-4. Нуну Эшпириту Санту в первый же полный сезон поставил вполне понятный футбол, приносящий результат. Команда нанесла единственное поражение во всех турнирах «Ливерпулю», в меньшинстве удержала ничью с «Челси» и проиграла всего два матча.

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Приглашение португальца в декабре 2023 года казалось в некоторой степени смелым решением, хоть и более чем объяснимым. Просто никто из заметных тренеров не возвращался на высокий уровень из Саудовской Аравии эпохи Роналду и прочих звезд. Никто, кроме Нуну, который съездил в Азию, сделал чемпионом «Аль-Иттихад» и снова двинул в Англию.

Санту — специалист не для грандов. Во-первых, об этом говорит его карьера. Выстрелил с «Риу Аве» (два локальных финала и исторический проход в Лигу Европы), неплохо поработал в «Валенсии», а потом не вывез в «Порту». Провел классные четыре года в «Вулверхэмптоне», но продержался всего 10 туров в «Тоттенхэме».

Во-вторых, стиль. Сложно представить, чтобы кто-то из топов на постоянной основе играл строго вторым номером, как бы здорово ни получалось. «Ноттингем» за 11 туров премьер-лиги только в трех матчах превзошел соперника по владению мячом, а процент ни разу не поднимался выше 54. Красноречиво.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту.
Фото Reuters

Кроме тренера (лучшего тренера октября, к слову) в «Форест» хватает героев. К середине ноября Нуну четко сформировал основу, стартовый состав практически не меняется от матча к матчу. Они играют по схеме 4-2-3-1, и начинать нужно вот с этой единицы в конце. Наиболее ярко сверкает, конечно, нападающий Крис Вуд, признанный лучшим игроком лиги в октябре. Наверное, с подобной фамилией демонстрировать чуть ли не самый крутой футбол в карьере именно в такой команде — судьба.

В откровенно оборонительной манере крайне важна эффективность форварда. Новозеландец справляется и прекрасно реализует — превосходит собственный график ожидаемых голов на два с лишним пункта. Прямо сейчас у одного лишь Холанна больше голов в АПЛ. То есть среди представителей человеческой расы Вуд делит лидерство с Салахом и Мбемо.

Противоположная вершина геометрических построений Санту — вратарь Матц Зельс. Бельгиец находится на вершине чемпионата или около нее сразу по нескольким ключевым показателям. Он пропустил всего 10 мячей — меньше всех из голкиперов, которые провели хотя бы семь матчей. Только Алиссон и Келлехер, поделившие игры за «Ливерпуль» из-за травмы бразильца, составляют Зельсу компанию в числе пропускающих в среднем меньше гола за 90 минут. Еще есть достойные 75% сейвов и первое место по «сухарям» наряду с Онана и Пикфордом.

Вратарь «Ноттингем Форест» Матц Зельс
Вратарь «Ноттингем Форест» Матц Зельс.
Фото Reuters

В центре поля впечатляет 22-летний Эллиот Андерсон, за которого летом отдали 41 миллион евро. Естественно, самый дорогой трансфер в истории клуба. Главное преимущество полузащитника — универсальность. С одной стороны, у него есть три ассиста (больше всех в команде), два удара в среднем за матч, шикарные цифры по продвижению мяча на ведении (входит в 4% лучших в мире на позиции) и больше полутора ключевых передач за игру при в целом не самом высоком числе пасов (в районе 40 за игру).

С другой — он лидер команды по отборам в финальной трети (4) и второй по отборам вообще (19). Сюда же добавляем больше двух выносов за 90 минут — всего 8% его коллег по амплуа делают столько же или больше. Эллиот как может оправдывает потраченные деньги — по-разному в плане функционала, но одинаково с точки зрения пользы.

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Атакующий полузащитник Морган Гиббс-Уайт под руководством Нуну доигрался до первого в жизни вызова в основную сборную Англии и оценивается теперь в 40 миллионов евро, Каллум Хадсон-Одои превратился из очередного подающего надежды воспитанника «Челси» в ведущего креативщика крепкой команды АПЛ, даже Алекс Морено (помните, испанец на фланге защиты «Ливерпуля» когда-то бегал) тянет уровень. Повсеместный прогресс вызывает восхищение.

Секрет промежуточного успеха «Ноттингема» заключается в системности. Нуну создал механизм, в котором все знают, что делать, и не противятся местами неприятным задачам. Без игровой дисциплины все сломается. Порядок бьет класс — до трясучки банально, но как же подходит этой команде. Те, кому покажется скучным творение Санту, насладитесь символизмом! Вуд — лидер «Форест», а «Ливерпуль» и прочие буквально заблуждаются в насыщенных зарослях образовавшегося на поле леса из игроков соперника. Может, вслед за «Ньюкаслом» и «Виллой» в элитную английскую четверку войдет еще один неожиданный кандидат?

Турнирная таблица АПЛ
Футбол
ФК Ноттингем Форест
Нуну Эшпириту Санту
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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