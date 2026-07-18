The Athletic: «Челси» договорился с «Астон Виллой» о трансфере Роджерса за 117 миллионов фунтов

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс перейдет в «Челси», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 117 миллионов фунтов (около 138 миллионов евро). Полузащитник подпишет шестилетний контракт с возможностью продления на один год.

По данным портала Transfermarkt, в феврале 2024 года «Астон Вилла» заплатила за Роджерса «Мидлсбро» 9,4 миллиона евро. С того момента он провел 125 матчей за бирмингемцев, забил 31 гол и сделал 29 результативных передач. Сейчас стоимость Роджерса оценивается в 90 миллионов евро.

Полузащитник провел шесть матчей за сборную Англии на ЧМ-2026 и отметился голевой передачей в матче против Аргентины (1:2) в полуфинале.