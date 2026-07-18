Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

18 июля, 20:41

The Athletic: «Челси» договорился с «Астон Виллой» о трансфере Роджерса за 117 миллионов фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Морган Роджерс.
Фото Getty Images

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс перейдет в «Челси», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 117 миллионов фунтов (около 138 миллионов евро). Полузащитник подпишет шестилетний контракт с возможностью продления на один год.

По данным портала Transfermarkt, в феврале 2024 года «Астон Вилла» заплатила за Роджерса «Мидлсбро» 9,4 миллиона евро. С того момента он провел 125 матчей за бирмингемцев, забил 31 гол и сделал 29 результативных передач. Сейчас стоимость Роджерса оценивается в 90 миллионов евро.

Полузащитник провел шесть матчей за сборную Англии на ЧМ-2026 и отметился голевой передачей в матче против Аргентины (1:2) в полуфинале.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Астон Вилла
ФК Челси
Читайте также
Последний танец Месси на чемпионате мира: смазанный финал и слезы прощания
Блогеров братьев Тейт в США обвиняют в торговле людьми. Что нужно знать
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026
Магнитная буря уровня G1 пройдет на Земле 22 июля
Первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Рублев в Бостаде разобрался с итальянцем за 78 минут
Девочка из России выступила с Шакирой на финале ЧМ по футболу
Популярное видео
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ди Марцио: «Рома» предложила 46 миллионов евро за форварда «Вест Хэма» Саммервилла

«Ювентус» лидирует в борьбе за нападающего Балогуна
Новости
RSS RSS
Все новости