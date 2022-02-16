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Сегодня, 17:25

Роналду пережил свой худший отрезок за 13 лет. Он не забивал шесть матчей и был раскритикован за неуважение к болельщикам

Форвард «МЮ» Роналду прервал самую длинную безголевую серию за 13 лет в матче с «Брайтоном»
Леонид Александров
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
У Криштиану — сложные времена.

Криштиану Роналду встретил 37-летие на фоне неприятной безголевой серии. 30 декабря в матче с «Бернли» португалец забил и ассистировал партнеру, а после Нового года как отрезало — шесть игр без голов. В перенесенной игре 18-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0) Криш наконец-то прервал самую долгую за 13 лет засуху.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
15 февр, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон & Хоув
Голы
Криштиану Роналду, 51 (1:0), Бруну Фернандеш, 90+7 (2:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу Фред (Погба, 73 ) Бруну Фернандеш Мактоминай Криштиану Роналду Санчо (Алекс Теллес, 80 ) Эланга (Рэшфорд, 79 )
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Гросс (Лемпти, 60) Модер Мопей (Уэлбек, 70) Троссар (Альсате, 60)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 53, Шоу 72, Мактоминай 90  -  Макаллистер 85
Судьи
Бэнкес (Англия)

В последний раз Роналду так долго не забивал с сезона-2008/09 — свой последний год во время первого захода в «Манчестер Юнайтед». С декабря 2008 по февраль 2009 года португалец не забивал на протяжении семи матчей. В этот раз седьмая игра стала результативной для Криштиану. На 51-й минуте встречи с «Брайтоном» он получил мяч недалеко от штрафной, убрал с пути защитника и мощно пробил в угол ворота Роберта Санчеса.

Этот гол стал 93-м для Роналду в футболке «Красных дьяволов». 37-летний форвард сравнялся по этому показателю с Энди Коулом, который забивал за «Юнайтед» во второй половине 1990-х.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, «Дьяволы»! — прокомментировал после игры Роналду свой и командный успех в Twitter.

Что касается безголевой серии, то 588 сухих минут португальцу обеспечили «Вулверхэмптон», «Брентфорд», «Вест Хэм», «Мидлсбро», «Бернли» и «Саутгемптон». Прямо скажем, не самые серьезные соперники в карьере Роналду. Причем в ворота «Мидлсбро» в матче Кубка Англии португалец не забил пенальти в основное время. Точный удар в послематчевой серии не помог «МЮ» пройти в следующий раунд.

В течение этих полутора месяцев Криштиану доставалось от прессы и болельщиков не только за отсутствие голов. После игры с «Бернли» (1:1) он не пошел благодарить болельщиков за поддержку на выезде, а устремился в раздевалку. Такое поведение не понравилось бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полу Инсу.

«Это уже не тот Роналду, что впервые приехал на «Олд Траффорд» 19 лет назад, сейчас ему уже 37. Люди говорят, что Криштиану должен быть примером для молодежи, а он уходит с поля, не поаплодировав фанатам и разбрасывая свои повязки. Для меня это плохой пример. Почему кто-то должен слушать человека, который ведет себя так?» — удивлялся Инс.

«Роналду — эгоист. Если он не забивает, он несчастлив. Мы видели такое в «Ювентусе», когда Криштиану ушел, Джорджо Кьеллини сказал, что они теперь могут снова стать семьей. «МЮ» должен быть про команду, а не про Криштиану Роналду», — продолжил Инс.

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Больше всего португальцу достается не за реализацию голевых моментов, а за прессинг. Вернее, его отсутствие. Вступиться за Роналду даже пришлось бывшему партнеру Майклу Каррику, который входил в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. «Возможно, это миф, что Роналду не может прессинговать. Он играл во множестве разных команд и везде приносил результат. Криштиану адаптируется к стилю Рангника и будет забивать голы», — сказал Каррик.

С «Брайтоном» португалец действительно принес результат — его гол стал победным. Через неделю «МЮ» принимать «Атлетико» в Лиге чемпионов, а «матрасники» — одна из любимых команд Криштиану (25 голов за карьеру, больше он забивал только «Севилье» — 27). Любимый соперник, любимый турнир — отличные вводные для того, чтобы заставить всех забыть о безголевой серии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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