Роналду пережил свой худший отрезок за 13 лет. Он не забивал шесть матчей и был раскритикован за неуважение к болельщикам

У Криштиану — сложные времена.

Криштиану Роналду встретил 37-летие на фоне неприятной безголевой серии. 30 декабря в матче с «Бернли» португалец забил и ассистировал партнеру, а после Нового года как отрезало — шесть игр без голов. В перенесенной игре 18-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0) Криш наконец-то прервал самую долгую за 13 лет засуху.

В последний раз Роналду так долго не забивал с сезона-2008/09 — свой последний год во время первого захода в «Манчестер Юнайтед». С декабря 2008 по февраль 2009 года португалец не забивал на протяжении семи матчей. В этот раз седьмая игра стала результативной для Криштиану. На 51-й минуте встречи с «Брайтоном» он получил мяч недалеко от штрафной, убрал с пути защитника и мощно пробил в угол ворота Роберта Санчеса.

Этот гол стал 93-м для Роналду в футболке «Красных дьяволов». 37-летний форвард сравнялся по этому показателю с Энди Коулом, который забивал за «Юнайтед» во второй половине 1990-х.

Cristiano Ronaldo has now scored as many Premier League goals for Manchester United as Andy Cole (93). ? pic.twitter.com/GF0WvZvv7Y — Squawka Football (@Squawka) February 15, 2022

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, «Дьяволы»! — прокомментировал после игры Роналду свой и командный успех в Twitter.

Back on track! Nobody gives up and there's only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let's go Devils??? pic.twitter.com/u8sZzzJQn5 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 15, 2022

Что касается безголевой серии, то 588 сухих минут португальцу обеспечили «Вулверхэмптон», «Брентфорд», «Вест Хэм», «Мидлсбро», «Бернли» и «Саутгемптон». Прямо скажем, не самые серьезные соперники в карьере Роналду. Причем в ворота «Мидлсбро» в матче Кубка Англии португалец не забил пенальти в основное время. Точный удар в послематчевой серии не помог «МЮ» пройти в следующий раунд.

В течение этих полутора месяцев Криштиану доставалось от прессы и болельщиков не только за отсутствие голов. После игры с «Бернли» (1:1) он не пошел благодарить болельщиков за поддержку на выезде, а устремился в раздевалку. Такое поведение не понравилось бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полу Инсу.

«Это уже не тот Роналду, что впервые приехал на «Олд Траффорд» 19 лет назад, сейчас ему уже 37. Люди говорят, что Криштиану должен быть примером для молодежи, а он уходит с поля, не поаплодировав фанатам и разбрасывая свои повязки. Для меня это плохой пример. Почему кто-то должен слушать человека, который ведет себя так?» — удивлялся Инс.

«Роналду — эгоист. Если он не забивает, он несчастлив. Мы видели такое в «Ювентусе», когда Криштиану ушел, Джорджо Кьеллини сказал, что они теперь могут снова стать семьей. «МЮ» должен быть про команду, а не про Криштиану Роналду», — продолжил Инс.

Больше всего португальцу достается не за реализацию голевых моментов, а за прессинг. Вернее, его отсутствие. Вступиться за Роналду даже пришлось бывшему партнеру Майклу Каррику, который входил в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. «Возможно, это миф, что Роналду не может прессинговать. Он играл во множестве разных команд и везде приносил результат. Криштиану адаптируется к стилю Рангника и будет забивать голы», — сказал Каррик.

С «Брайтоном» португалец действительно принес результат — его гол стал победным. Через неделю «МЮ» принимать «Атлетико» в Лиге чемпионов, а «матрасники» — одна из любимых команд Криштиану (25 голов за карьеру, больше он забивал только «Севилье» — 27). Любимый соперник, любимый турнир — отличные вводные для того, чтобы заставить всех забыть о безголевой серии.