Бэйли перешел из «Астон Виллы» в «Олимпиакос»

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Леона Бэйли в «Олимпиакос» на постоянной основе. 29-летний ямаец подписал контракт до 2029 года.

«Бэйли отличался умением как забивать, так и ассистировать партнерам. Он пользовался популярностью среди одноклубников и сотрудников клуба благодаря своему яркому характеру. «Астон Вилла» желает Бэйли всего наилучшего», — написала пресс-служба английского клуба.

Ямайский вингер перешел в «Астон Виллу» из «Байера» в 2021 году. Всего он провел за английский клуб 163 матча, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач.