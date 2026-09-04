The Sun: «Эвертон» намерен подписать Варди

«Эвертон» заинтересован в подписании нападающего Джейми Варди, сообщает The Sun.

По данным источника, 39-летний англичанин оказался востребован «ирисками» после того, как они не смогли найти нового нападающего в летнее трансферное окно. Всего в распоряжении «Эвертона» осталось 18 полевых игроков.

Предыдущим клубом Варди был «Кремонезе». В сезоне-2025/26 форвард в 29 матчах забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. После завершения действия контракта с итальянским клубом Варди стал свободным агентом.

Также Варди интересовались «Сан-Паулу», «Рексем» и «Вест Хэм».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока «Лестера» и сборной Англии в 1 миллион евро.