Жена Погба поучаствовала в челлендже и попала сыну туалетной бумагой в лицо

Супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мария приняла участие в челлендже с туалетной бумагой. Она попыталась чеканить бумагу ногой.

Рядом с родителями стоял их годовалый сын. Мария случайно попала ему туалетной бумагой в лицо. Челлендж называется «оставайся дома». Он призван убедить людей не выходить на улицу из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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