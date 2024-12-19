«Манчестер Сити» составил шорт-лист из 4-х игроков на замену Родри

«Манчестер Сити» планирует в зимнее трансферное окно подписать игрока на замену испанскому полузащитнику Родри, который выбыл из-за серьезной травмы, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, в шорт-лист «горожан» вошли Эдерсон («Аталанта»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Адам Уортон («Кристал Пэлас») и Тиджани Рейндерс («Милан»).

22 сентября Родри получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сообщалось, что он выбыл из строя до конца сезона.