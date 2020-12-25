Ван Дейк поздравил болельщиков с Рождеством

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter поздравил болельщиков с Рождеством.

«Счастливого Рождества! Найдите время, чтобы провести время со своими близкими и исполнить все свои цели и желания», — написал ван Дейк.

29-летний голландец восстанавливается после травмы, полученной в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) после столкновения с вратарем соперника. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Возвращение игрока ожидается в апреле 2021 года.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 5 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.