У Артеты обнаружен коронавирус. Команда на карантине
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лондонский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу. Тренировочный центр «Лондон Колни» был закрыт на карантин.
Кроме того, персонал «Арсенала», который недавно имел тесный контакт с Микелем, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения, включая весь состав команды и тренерский штаб, а также несколько людей из академии Хейл-Энд, которую также временно закрыли в качестве меры предосторожности.
Club statement: COVID-19— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020
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