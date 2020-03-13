У Артеты обнаружен коронавирус. Команда на карантине

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лондонский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу. Тренировочный центр «Лондон Колни» был закрыт на карантин.

Кроме того, персонал «Арсенала», который недавно имел тесный контакт с Микелем, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения, включая весь состав команды и тренерский штаб, а также несколько людей из академии Хейл-Энд, которую также временно закрыли в качестве меры предосторожности.