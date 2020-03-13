Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

У Артеты обнаружен коронавирус. Команда на карантине

01:21
Микель Артета. Фото arsenal.com
Микель Артета. Фото arsenal.com
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лондонский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу. Тренировочный центр «Лондон Колни» был закрыт на карантин.

Кроме того, персонал «Арсенала», который недавно имел тесный контакт с Микелем, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения, включая весь состав команды и тренерский штаб, а также несколько людей из академии Хейл-Энд, которую также временно закрыли в качестве меры предосторожности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир