«Тоттенхэм» готов продать защитника Эмерсона

«Тоттенхэм» в летнее трансферное окно готов расстаться с защитником команды Эмерсоном, пишет The Sun.

По данным издания, футболист так и не смог адаптироваться в АПЛ и потерял место в основе. Летом «шпоры» попробуют продать 23-летнего игрока.

Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» «Барселоны» за 31 миллион евро около полугода. В этом сезоне защитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2026 года.