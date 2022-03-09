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Сегодня, 08:59

«Тоттенхэм» готов продать защитника Эмерсона

Виктория Кравченко

«Тоттенхэм» в летнее трансферное окно готов расстаться с защитником команды Эмерсоном, пишет The Sun.

По данным издания, футболист так и не смог адаптироваться в АПЛ и потерял место в основе. Летом «шпоры» попробуют продать 23-летнего игрока.

Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» «Барселоны» за 31 миллион евро около полугода. В этом сезоне защитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2026 года.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
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 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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Ливерпуль – Астон Вилла
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11.12 18:00
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 0 : 0
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16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
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Ливерпуль

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