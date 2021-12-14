«Тоттенхэм» готов отпустить Деле Алли в аренду зимой

Полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Главный тренер «шпор» Антонио Конте готов отпустить футболиста, который не имеет твердого места в основном составе, сообщает Sky Sports.

Руководство лондонцев намерено отдать игрока в аренду и оценить возможный прогресс Алли в другом клубе. Летом могут принять окончательное решение относительно будущего англичанина в составе команды.

Контракт 25-летнего хавбека рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Деле Алли принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.