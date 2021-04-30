«Челси» запретил болельщику посещать матчи в течение десяти лет

«Челси» лишил болельщика права посещать матчи команды в течение десяти лет, информирует сайт клуба. Фанат наказан за антисемитские оскорбления в социальных сетях.

«Для нас очевидно, что ни в нашей игре, ни в обществе нет места для расизма, антисемитизма, гомофобии, сексизма и других форм дискриминации. Нам нужно создать среду, в которой агрессивное и дискриминационное поведение на просторах сети будет таким же неприемлемым, как и на улице. Как клуб мы продолжим предпринимать меры в отношении лиц, публикующих посты, которые противоречат этим ценностям», — говорится в сообщении «Челси».

Челси занимает четвертое место в таблице АПЛ. Команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов и провела первый матч с «Реалом» (1:1). Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.