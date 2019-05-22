СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложил за Ван-Биссаку 25 миллионов фунтов, его клуб требует в три раза больше

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке​.

Главный тренер Уле Гуннар Сульшер видит в 21-летнем футболисте основного правого защитника команды на долгие годы, утверждает Independent. В межсезонье Манчестер покинет защитник Антонио Валенсия, также клуб может расстаться с Маттео Дармианом и отдать в аренду Диогу Далота.

"Кристал Пэлас" готов рассмотреть продажу англичанина, если потенциальный покупатель сможет заплатить 75 миллионов фунтов стерлингов. По информации Evening Standard, руководство манкунианцев направило лондонскому клубу предложение в размере 25 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 Аарон Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" ​35 матчей и отдал 3 результативные передачи.