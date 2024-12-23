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Сегодня, 13:01

Салах установил рекорд АПЛ по количеству сезонов с 10 голами и 10 передачами

Салах провел рекордный шестой сезон в АПЛ с 10 голами и 10 передачами
Руслан Минаев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

Египтянин в этом сезоне набрал 26 (15+11) очков в чемпионате Англии по системе «гол+пас». 32-летний форвард провел шестой сезон, в котором забил минимум 10 мячей и сделал 10 голевых пасов.

По данным портала статистики Opta, Салах установил рекорд АПЛ, превзойдя показатель бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни — 5 сезонов.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах сделал дубль в&nbsp;матче АПЛ с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (6:3) 22&nbsp;декабря. Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ

В этом сезоне форвард мерсисайдцев также побил рекорд Руни по количеству игр с голом и результативной передачей в матчах АПЛ.

Мохамед Салах
Уэйн Руни
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Слот — о 6:3 с «Тоттенхэмом»: «Я наслаждался тем, что видел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
Результаты / календарь
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38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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