Салах побил рекорд Руни в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал голевую передачу в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:3).

Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин побил рекорд по количеству матчей с голом и голевой передачей. У него таких игр — 37.

Ранее рекорд по количеству матчей с минимум одним голом и одной голевой передачей принадлежал Уэйну Руни, выступавшему за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Салаху потребовалось на 214 матчей меньше, чем Руни, чтобы достичь рекордной отметки.