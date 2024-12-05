Салах побил рекорд Руни в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал голевую передачу в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:3).
Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин побил рекорд по количеству матчей с голом и голевой передачей. У него таких игр — 37.
Ранее рекорд по количеству матчей с минимум одним голом и одной голевой передачей принадлежал Уэйну Руни, выступавшему за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Салаху потребовалось на 214 матчей меньше, чем Руни, чтобы достичь рекордной отметки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
6
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
7
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
8
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
9
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
10
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
11
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
12
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|4 : 0
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|3 : 0
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|3 : 3
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|1 : 5
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|2 : 0
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 1
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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