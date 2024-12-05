Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:10

Салах побил рекорд Руни в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал голевую передачу в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:3).

Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин побил рекорд по количеству матчей с голом и голевой передачей. У него таких игр — 37.

Ранее рекорд по количеству матчей с минимум одним голом и одной голевой передачей принадлежал Уэйну Руни, выступавшему за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Салаху потребовалось на 214 матчей меньше, чем Руни, чтобы достичь рекордной отметки.

Мохамед Салах
Уэйн Руни
Футбол
ФК Ливерпуль
Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Астон Вилла» обыграл «Брентфорд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
6
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
7
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
8
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
9
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
10
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
11
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
12
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 4 : 0
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 3 : 0
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 3 : 3
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 1 : 5
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 2 : 0
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 1
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости