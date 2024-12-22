Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ
«Ливерпуль» испепелил «Тоттенхэм» (6:3) в ярчайшей игре 17-го тура чемпионата Англии. Главным героем встречи стал нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах — 32-летний египтянин поучаствовал в четырех из шести голов команды и установил несколько рекордов АПЛ.
Как отличился Салах
Мохамед оформил первое результативное действие в компенсированное к первому тайму время — на тот момент «Ливерпуль» уже вел 2:1 благодаря голам Луиса Диаса и Алексиса Макалистера. Египтянин же выкатил голевую передачу на Доминика Собослаи: в быстром прорыве отдал мяч на венгра, который из штрафной аккуратно переиграл Фрейзера Форстера.
На 54-й минуте Салах забил уже сам: в очередной скоростной атаке воспользовался неразберихой во вратарской «Тоттенхэма» и после нескольких рикошетов закатил мяч в пустой угол. Через семь минут египтянин оформил дубль — воспользовался ответной передачей Собослаи в штрафной и сделал счет 5:1.
Казалось, Салах уничтожил интригу в матче, но «шпоры» ответили двумя голами и заставили египтянина снова стараться в атаке. На 85-й минуте Диас с передачи Мохамеда забил еще и установил окончательный счет (6:3). Мо вкатил мяч в штрафную с правого фланга, откуда колумбиец расстрелял голкипера «Тоттенхэма».
Какие рекорды он установил
Салах проводит фантастический сезон: после игры поднялся на первое место в списках бомбардиров и ассистентов АПЛ — отметился 15 мячами и 11 голевыми передачами. Мохамед стал первым футболистом в истории лиги минимум с 10+10 результативными баллами в четырех сезонах премьер-лиги подряд. А также первым за все время проведения чемпионата Англии набрал 10+10 к Рождеству.
Салах поднялся на четвертую строчку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля» — довел число голов до 229, на один точный удар обойдя Билли Лиделла, который выступал за клуб в середине прошлого века. Больше египтянина за красных наколотили только Гордон Ходжстон (241), Роджер Хант (285) и Иан Раш (346).
Заодно Мо поднялся на 10-ю строчку в списке лучших ассистентов АПЛ — оформил 80-ю голевую, сравнявшись с Дэвидом Бекхэмом. У Райана Гиггза, лучшего в этом топе, 162 паса.
В послематчевом интервью в эфире Sky Sports египтянин восхитился игрой «Ливерпуля» в атаке, но высказал беспокойства из-за трех пропущенных, а также порадовался выходу на четвертое место в списке бомбардиров клуба.
«Мы были великолепны впереди, но я думаю, что в обороне нам нужно совершенствоваться. Пропустить три гола — это много. Я рад, что нам удалось победить, поскольку они играют очень интенсивно. Здорово добиться этого (стать четвертым бомбардиром в истории. — Прим. «СЭ») в таком большом клубе, но самое главное, что мы сегодня выиграли. Где бы я ни закончил свою карьеру, я буду счастлив», — рассказал Салах.
Мо до сих пор не продлил контракт
Египтянин находится в потрясающей форме: набрал уже 33 результативных действия во всех турнирах, с огромным запасом являясь самым результативным футболистом АПЛ, — ближайший преследователь Букайо Сака ограничился 22 баллами. При этом будущее Мохамеда в клубе до сих пор не определено — в конце сезона у него заканчивается контракт, а информация о переговорах пугает. Различные источники сообщают о сложностях в диалоге между игроком и командой, а сам Салах периодически дает неоднозначные комментарии.
Например, после победы над «Ман Сити» в начале декабря (2:0) заявил, что, видимо, это его последний матч против «горожан». А после успеха в игре с «Брайтоном» в начале ноября (2:1) опубликовал странный пост в соцсетях.
«Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остается только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал тогда нападающий.
Салах тащит «Ливерпулю» к лидерству во всех турнирах. В АПЛ мерсисайдцы опережают «Челси» на четыре очка, имея одну игру в запасе. В общем этапе Лиги чемпионов команда выиграла во всех шести турах и на три балла отклеилась от идущей второй «Барселоны». Следующую игру команда проведет 26 декабря против «Лестера».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 5
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|0 : 3
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|3 : 6
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4