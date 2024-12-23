Слот — о 6:3 с «Тоттенхэмом»: «Я наслаждался тем, что видел»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (6:3).

«До 60-й или 65-й минуты я действительно наслаждался тем, что видел. Конечно, однажды нас поймали на том, что мы выносили мяч из глубины, и это сразу же привело к голу для «Тоттенхэма». Независимо от того, насколько качественными являются игроки, если они думают, что им больше не нужно бегать, то в этой лиге, особенно против «Тоттенхэма», потому что они так хорошо владеют мячом... Они сразу же начинают творить, и именно это они и сделали, забив два гола. Честно говоря, я был счастлив, что мы забили шестой», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Тоттенхэм» с 23 очками — на 11-й строчке.