«Реал» хочет подписать Робертсона из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон попал в сферу интересов «Реала», утверждает Daily Mail.

По информации источника, мадридцы находятся в поисках крайнего защитника в связи с предстоящим уходом Ферлана Менди. В связи с этим «Реал» включил в шорт-лист 29-летнего шотландца. Ожидается, что «Ливерпуль» запросит за него не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне защитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, сделав 11 результативных передач.