Представители Почеттино уже начали переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Представители главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино уже начали переговоры с «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

Контракт 49-летнего аргентинца с «ПСЖ» действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию. Тренер до сих пор проживает в отеле в Париже, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

«МЮ» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Уле Гуннара Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.