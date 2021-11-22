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Представители Почеттино уже начали переговоры с «Манчестер Юнайтед»

18:15
Маурисио Почеттино. Фото Reuters
Маурисио Почеттино. Фото Reuters
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Представители главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино уже начали переговоры с «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

Контракт 49-летнего аргентинца с «ПСЖ» действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию. Тренер до сих пор проживает в отеле в Париже, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

«МЮ» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Уле Гуннара Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.

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Иван Шитик все материалы автора

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