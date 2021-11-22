Мерсон: «Мне жаль Сульшера. В начале сезона у него был план, а затем ему дают Роналду...»

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне «МЮ» стал вторым. Он долгое время хотел Джейдона Санчо, получил его, Кавани продлили еще на год, — приводит слова Мерсона Sky Sports. — Был виден план: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном флаге, Рэшфорд на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, сила, энергия, молодость, уровень. А затем перед началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, из-за этого весь план выкинули в окно. С Роналду «МЮ» не стал лучше.

Для Сульшера это все сложилось как снежный ком. У него был план, и из-за ситуации с Роналду его пришлось выкинуть в окно. «МЮ» подписал его только из-за интереса «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду вернулся в «Юнайтед» в конце августа 2021 года.

Сульшер был уволен в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Майкл Кэррик.

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах.